Sadece Çöp Toplayan Belediyecilik Anlayışı Tarihte Kalmıştır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Eskisi gibi sadece çöp toplayan, etrafı temizleyen, su işlerine bakan belediyecilik anlayışı tarihte kalmıştır." dedi.



Destici, partisinin Afşin Belediye Başkan Adayı Ecevit Kavak'ın seçim ofisinin açılışında yaptığı konuşmada, BBP'nin kurulduğu günden bu yana hedefine millete hizmeti, devletin istiklalini ve istikbalini koyarak, siyasetine devam ettiğini vurguladı.



Ülkenin güzel insanlarının, güzel bir hayat yaşaması için mücadele ettiklerini dile getiren Destici, insanların gelecekleriyle ilgili kaygı taşımamalarını istediklerini söyledi.



Destici, yerel yönetimlerin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Her tarafa gittiğimizde gördüğümüz bir şey var, ana meselenin iş ve AŞ meselesi olduğunu görüyoruz. Bütün bu problemleri ortadan kaldırmak ilk önce merkezi yönetimin işidir, ama yerel yönetimler de bu anlamda çok önemlidir. Büyükşehir yasasından sonra yerel yönetimlerin eli daha da güçlenmiştir. Eskisi gibi sadece çöp toplayan, etrafı temizleyen, su işlerine bakan belediyecilik anlayışı tarihte kalmıştır. Artık yerel yönetimlere talip olan herkes, her parti ve her aday şunu bilecek, sadece çöpünü toplamayacak, sadece suyunu getirmeyecek, sadece çevre düzenlemesi yapmayacak. Aynı zamanda üretime de destek olacak. Aynı zamanda vatandaşının, evladının eğitimine de destek olacak. Aynı zamanda sağlıkla ilgili meselelerin çözülmesine de el atacak ve aynı zamanda ahlaklı bir toplum, ahlaklı bir nesil ve gençlik yetiştirmek için de adımlar atacak."



Destici, konuşmasının ardından seçim ofisinin açılışın yaparak, vatandaşlarla bir süre görüştü.

