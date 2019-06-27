"Sadece gulet değil motor yatta da iyi projelere imza atıyoruz"

Turizm cenneti Bodrum'da, dünya çapında ün yapan Bodrum guletlerinin yanı sıra, mega yat, motor yat ve birçok değişik tipte üretilen tekneler de meraklılarının dikkatini çekiyor.

ALİ BALLI - Turizm cenneti Bodrum'da, dünya çapında ün yapan Bodrum guletlerinin yanı sıra, mega yat, motor yat ve birçok değişik tipte üretilen tekneler de meraklılarının dikkatini çekiyor.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'daki yat imalatında artık istenilen kalitede olduklarını ve yüksek kalitede tekneler ürettiklerini söyledi.

Bodrum'da yapılan tekneleri hem Avrupa'da hem de dünyada görücüye çıkarttıklarını ifade eden Dinç, "En son denize indirilen 'All About U2' isimli tekne, gerçekten takdire şayan bir çalışma olmuştur. Çok başarılı bir proje olarak görüyoruz. Bu, Bodrum'un ve yat imalat sektörünün gelmiş olduğu noktadır." dedi.

En iyi guletlerin Bodrum'da yapıldığını ve bu konuda da iddialı olduklarını belirten Dinç, artık mega yat, motor yat ve birçok değişik tipte tekneler üretebilecek bilgi, beceri, tecrübe ve yeteneğe sahip olduklarına işaret etti.

"İşletme sayımız, değişik projelere imza atmak için yeterli"

Ustaların ellerinde çıkan değişik modelde tekneleri ilgililerin beğenisine sunduklarını da ifade eden Dinç, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıllara göre tekne üreten firma sayımız maalesef azalmakta fakat mevcut işletme sayımız mega yat yapmak ve değişik projelere imza atmak için yeterli sayıdadır. Bodrum guletini iyi yerlere getirmiş, marka yapmış tersanelerimiz ve ustalarımız yine işlerinin başındadır. Sadece gulet imalatıyla değil, mega yat, motor yat ve birçok değişik tipte ürettiğimiz teknelerle de Bodrum'da başarıyla ve gururla projelere imza atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. DTO olarak yat imalat sektöründeki tersanelerimizle de gurur duyuyoruz."

"Avrupa'da birçok fuarlara katıldık"

Yurt dışında düzenlenen fuarlara katıldıklarını da belirten Dinç, "Geçtiğimiz kış yurt dışında Avrupa'da birçok fuarlara katıldık. Orada teknelerimize olan ilgi bizi memnun ediyor ve cesaretlendiriyor. İmalat konusunda yeteri kadar doğru anlattığımıza inanmıyorum. Eksik yanlarımız var. Bunu da önümüzdeki yıllarda tamamlamak için Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Sektörün daha çok 'mavi yolculuk' olarak bilindiğini aktaran Dinç, mavi yolculukta teknelerin Avrupa'da çok ciddi anlamda bilindiğine, tanındığına ve kullanılmaktan da keyif alındığına dikkati çekti.

Dinç, "Avrupa'da 'mavi yolculuk' kadar, hizmet sektöründe vermiş olduğumuz Bodrum markasıyla, ismimizle öne çıktığımız bu iş faaliyetimizi, aynı şekilde de yat imalat sektörüyle de taçlandırmak istiyoruz. Bununla ilgili Ar-Ge çalışmalarımız gerek yerelde, gerekse devletimizin ilgili bakanlıklarında çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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