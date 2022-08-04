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Mersin 'de Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki sarp arazide çıkan orman yangınına 5 helikopterle havadan müdahale sürüyor. 23 arazöz ve çok sayıda personelin sevk edildiği bölgede, arazi yapısı nedeniyle kara ekibi yangına müdahale edemiyor.Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, arazi yapısı nedeniyle sadece havadan müdahalenin yapılabilen yangının ilerlemesinin durdurulduğunu belirtti. Yangının büyüme ihtimalinin zayıf ve ikametlere uzak bir bölgede çıkması nedeniyle tehlike oluşturmadığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Toroslar, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de orman yangını 2'nci gününde (2) - Son Dakika

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