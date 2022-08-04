Mersin'de orman yangını 2'nci gününde (2) - Son Dakika
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Mersin'de orman yangını 2'nci gününde (2)

04.08.2022 12:53

SADECE HAVADAN MÜDAHALE EDİLEBİLİYORMersin'de Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki sarp arazide çıkan orman yangınına 5 helikopterle havadan müdahale sürüyor.

SADECE HAVADAN MÜDAHALE EDİLEBİLİYOR

Mersin'de Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki sarp arazide çıkan orman yangınına 5 helikopterle havadan müdahale sürüyor. 23 arazöz ve çok sayıda personelin sevk edildiği bölgede, arazi yapısı nedeniyle kara ekibi yangına müdahale edemiyor.Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, arazi yapısı nedeniyle sadece havadan müdahalenin yapılabilen yangının ilerlemesinin durdurulduğunu belirtti. Yangının büyüme ihtimalinin zayıf ve ikametlere uzak bir bölgede çıkması nedeniyle tehlike oluşturmadığı kaydedildi.


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Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başlatıldı Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: DHA

Toroslar, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de orman yangını 2'nci gününde (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de orman yangını 2'nci gününde (2) - Son Dakika
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