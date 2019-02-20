Sadece Japonya'da | Dünya'nın En Hızlı Şeyleri #2

Hız konusunda rakip tanımayan Japonlar yaptıkları her işte çok hızlılar.

Hız konusunda rakip tanımayan Japonlar yaptıkları her işte çok hızlılar. Bugün de sizler için dünyanın en hızlı Japonlarını araştırdık ve video haline getirdik. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim.

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