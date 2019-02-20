Son Dakika Haberleri: Sadece Japonya'da | Dünya'nın En Hızlı Şeyleri #2

Sadece Japonya'da | Dünya'nın En Hızlı Şeyleri #2

13 dakika önce

Hız konusunda rakip tanımayan Japonlar yaptıkları her işte çok hızlılar.

Hız konusunda rakip tanımayan Japonlar yaptıkları her işte çok hızlılar. Bugün de sizler için dünyanın en hızlı Japonlarını araştırdık ve video haline getirdik. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:08 Kaynak: Youtube

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