Sadece Japonya'da Olan Şaşırtıcı Ürünler | Japonların Tuhaf ve İnanılmaz Teknolojisi
3 saat önce
Bilim ve teknoloji alanında adından çokça bahsedilen Japonya aynı zamanda tuhaf bir o kadar da zekice olan icatları ve buluşlarıyla ünlüdür.
Bilim ve teknoloji alanında adından çokça bahsedilen Japonya
aynı zamanda tuhaf bir o kadar da zekice olan icatları ve buluşlarıyla ünlüdür. Bugün de size son yıllarda Japonlar tarafından tasarlanmış sadece Japonya'da bulunan en benzersiz 10 buluştan bahsedeceğiz. Haydi vakit kaybetmeden videomuza geçelim.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:52 Kaynak: Youtube
Katalanlar Sokağa Döküldü, Barselona Karıştı
Son Dakika! Trafik Cezalarına 2019 Yılında Zam Yapılmayacak
MHP'li Vekil, Asgari Ücretin Açlık Sınırının Üzerine Çıkarılması Gerektiğini Söyledi