"Sadece Kadın" Bayraklı\'da sahnelendi

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Gözde Dinçer ve Yavuz Kağan Gültekin'in yazdığı 'Sadece Kadın' isimli tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Pınar Koyuncu, Banu Güngör İnal, Merve Nur Türkan, Burçak Bilgili ve Murat İnal'ın rol aldığı oyun, Tepekule Kongre ve Kültür Merkezi-Anadolu Salonu'nda sahnelendi. Kadına şiddetle alakalı sosyal sorumluluk projesi olarak tiyatro sahnesi için hazırlanan oyunda; psikolojik şiddet gören bir kadın, küçük yaşta tecavüze uğrayıp, töre adı altında evlendirilen bir kız çocuğu ve şiddet gören iyi eğitimli bir kadının ölümle sonuçlanan hikayeleri anlatıldı. Oyunun sonunda Başkan Sandal, oyunculara çiçek ve plaket takdim etti.

ADİL VE EŞİT BİR YAŞAM İÇİN…

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kadına yönelik şiddeti konu alan, 'Sadece Kadın' isimli tiyatro oyununu; her gün bir yenisi eklenen kadın cinayetlerine karşı duyduğumuz öfke ve fazlaca hüzünle izledik. Adil ve eşit bir yaşam için mücadelemizi sürdüreceğiz. Gecede katkısı olan herkesi tebrik ediyorum." dedi.

KİMLER KATILDI?

Kadına şiddeti konu alan oyunu; Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Necati Şahin, Saadet Partisi İlçe Başkanı İzzet Kırlı, Bayraklı Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş izledi.