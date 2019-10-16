Son Dakika Haberleri: "Sadece Kasımpaşa maçına odaklandık"
Son Dakika Spor 'Sadece Kasımpaşa maçına odaklandık'

"Sadece Kasımpaşa maçına odaklandık"

11 dakika önce

Kayserispor Kulübü Başkanı Hamdi Elcuman, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecekleri maça odaklandıklarını söyledi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Hamdi Elcuman, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecekleri maça odaklandıklarını söyledi.

Elcuman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı mecralarda, "İstikbal Mobilya Kayserisporlu oyuncular antrenmana çıkmadı" şeklinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Takımın, bulunulan durumdan çıkış için birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu vurgulayan Elcuman, "Dün antrenman öncesi bazı futbolcular, önceki yönetim tarafından verilen birtakım sözlerin yerine getirilip getirilmeyeceği konusunda teknik heyetle toplantı yaptı. Toplantı biraz uzun sürünce, teknik heyet de sahadaki antrenmanı iptal etti. Öncesinde salondaki çalışmaya bütün futbolcular katıldı. Her şey teknik heyetin bilgisi dahilinde." diye konuştu.

Kasımpaşa maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacaklarının altını çizen Elcuman, şunları söyledi:

"Bugün antrenman öncesi teknik heyetimizle ve oyuncularımızla bir araya geldik. Bunun öncesinde oyunculara bir miktar ödeme de yapıldı. Futbolcuların herhangi bir sorunu yok. Zaten böyle bir durum ilk kez yaşanıyor. Daha sonra antrenmana çıktılar ve gayet keyifliydiler. Biz futbola odaklanmak istiyoruz. Kayserispor'u hak ettiği yerlere çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bütün mesaimizi buraya harcıyoruz. Şu an sadece Kasımpaşa maçına odaklandık."

Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 16 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Quaresma'dan millilere asker selamı desteği: Saygısızlık olduğunu düşünmüyorum Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşüğünde Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 17:10:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Sadece Kasımpaşa maçına odaklandık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]