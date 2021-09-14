Sadece kiralık amaçlı konut üretilecek - Son Dakika

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde öğrencilerin kalacak yer sıkıntısı zirve yaptı.

Kapanan özel yurtlar ve kısıtlı devlet yurt kapasitesi sebebiyle alternatif çözümler aranıyor. Hem yüksek kira bedelleri hem kiralık konut bulma sıkıntısı AK Parti'nin de gündemine geldi. Hatta AK Parti milletvekillerine, seçim bölgelerinden, son dönemde en fazla kira artışları ile ilgili şikayetler gelmeye başladı. Bunun üzerine milletvekilleri, ilgili bakanlıklarla kira artışlarına çözüm bulunması konusunda görüşmeler yaptı. Edinilen bilgilere göre, inşaat şirketlerinin kiralama amacıyla yapacakları konut ve işyerlerine yönelik bazı desteklerin verilmesi ve kira gelirlerinden alınan vergilerde indirime gidilmesi gibi formüller tartışılıyor. AK Parti kurmayları, destek ve vergi indirimlerinin gündeme gelmesi durumunda; kiralama amaçlı üretilecek konut sayısının artacağını, bu durumun kira artışlarını da önleyeceğini dile getiriyor. Maliye Bakanlığı da milletvekillerinin önerileri doğrultusunda vergi indirimi, kira amaçlı konut ve işyeri üretilmesine destek verilmesi gibi konularda bir çalışma başlattı. Öte yandan AK Parti yönetimi, bir süredir çalışmaları devam eden ve herhangi bir olağanüstü durum nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin kiradan muaf olmalarını düzenleyen taslağı da yeni dönemde Meclis gündemine getirecek.

(İHA)