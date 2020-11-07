Sadece maraton değil, yaklaşık 250 bin canlının hayatına dokunan bir koşu - Son Dakika

Sadece maraton değil, yaklaşık 250 bin canlının hayatına dokunan bir koşu

07.11.2020 17:11
Sadece maraton değil, yaklaşık 250 bin canlının hayatına dokunan bir koşu, System.String[]

2020'ye kadar 54 milyon 839 bin 704 TL bağış toplandı42'nci maratonda şu ana kadar 6 milyon 275 bin 15 TL'lik bağışa ulaşıldıİzmir'e de destek olacakAta SELÇUK / - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen ve N Kolay'ın isim sponsorluğunda...

2020'ye kadar 54 milyon 839 bin 704 TL bağış toplandı

42'nci maratonda şu ana kadar 6 milyon 275 bin 15 TL'lik bağışa ulaşıldı

İzmir'e de destek olacak

Ata SELÇUK/ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen ve N Kolay'ın isim sponsorluğunda düzenlenecek olan 42'nci İstanbul Maratonu, yarın koşulacak. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği tarafından altın kategoride gösterilen maraton, sadece bir spor organizasyonu olarak değil, aynı zamanda birçok insanın hayatına dokunan bir yardım organizasyonu olarak gerçekleştiriliyor.2020'YE KADAR 54 MİLYON 839 BİN 704 TL BAĞIŞ TOPLANDI2008 yılında "Adım Adım Organizasyonu" ile bağış toplanmaya başlanan ve her yıl aralıksız olarak koşulan İstanbul Maratonu'nda, 2020 yılına kadar olan süreçte toplamda 204 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) yer aldı ve bu koşulara toplamda 45 bin 935 koşucu katıldı. Geçen 12 yılda 504 bin 629 bağışçı Adım Adım Organizasyonu'na destek verirken, toplanan 54 milyon 839 bin 704 TL'lik bağışla yaklaşık 250 bin canlının hayatına dokunuldu.42'NCİ MARATONDA ŞU ANA KADAR 6 MİLYON 275 BİN 15 TL'LİK BAĞIŞA ULAŞILDIYeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında yalnızca maraton kategorisinde ve kısıtlı kontenjanla gerçekleştirilecek olan 42'nci İstanbul Maratonu için ise şu ana kadar 40 STK bağış topladı ve 6 milyon 275 bin 15 TL'lik bağış miktarına ulaşıldı. Adım Adım Organizasyonu için bağışlar 23 Kasım'a kadar devam edecek.İZMİR'E DE DESTEK OLACAKÖte yandan 42'nci İstanbul Maratonu için bağışta bulunan STK'lar arasında İzmir merkezli olan STK'lar da olduğu için, koşucular İstanbul Maratonu'nda koşarak İzmir depremi sonrasında yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara da destek olmuş olacaklar.

Yıl - STK Sayısı - Koşucu Sayısı - Bağışçı Sayısı - Bağış tutarı2008 - 2 - 72 - 755 - 137.071 TL2009 - 3 - 103 - 1.221 - 127.711 TL2010 - 3 - 166 - 1.983 - 315.646 TL2011 - 6 - 230 - 2.813 - 376.515 TL2012 - 6 - 349 - 3.654 - 605.658 TL2013 - 9 - 707 - 6.542 - 1.118.499 TL2014 - 10 - 1.190 - 14.353 - 1.982.075 TL2015 - 15 - 2.779 - 28.413 - 3.407.521 TL2016 - 29 - 7.282 - 69.520 - 6.773.492 TL2017 - 40 - 9.127 - 105.388 - 10.446.662 TL2018 - 36 - 10.332 - 116.049 - 12.178.082 TL2019 - 45 - 13.598 - 153.938 - 17.370.773 TL2019'a Kadar Genel Toplam - 204 - 45.935 - 504.629 - 54.839.704 TL

2020 - 40 STK - 6.462 Koşucu - 6.275.015 TL (23 Kasım'a kadar devam edecek)


Sadece maraton değil, yaklaşık 250 bin canlının hayatına dokunan bir koşu
Sadece maraton değil, yaklaşık 250 bin canlının hayatına dokunan bir koşu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Organize, İstanbul, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sadece maraton değil, yaklaşık 250 bin canlının hayatına dokunan bir koşu - Son Dakika Spor


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