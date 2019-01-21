Sadece Sanayinin Değil, Doğa Sporlarının Başkenti!

Sanayinin başkenti olarak bilinen Kocaeli, Doğa sporlarının başkenti olmayı hedefliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yürüyüş tutkunları için 'Doğal' ve 'Kültürel' rotalarını 4 ana başlık altında topladı. Bin 500 Kilometreden fazla parkurları 2018 yılı içerisinde 1,5 Milyon kişi kullandı.

PARKURLARDA 800 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ile Kocaeli'nin doğal yürüyüş parkurları gün yüzüne çıkarıldı. Şu ana kadar Bin 500 Kilometre uzunluğa sahip olan yürüyüş parkurları, trekking ve hiking tutkunlarına doğa ile iç içe 4 mevsim spor yapma imkanı sundu. Kocaeli, 2018 yılı içerisinde 1,5 Milyon yürüyüş tutkununu parkurlarda ağırladı.

YENİ PARKURLAR AÇILACAK

Bin 500 Kilometreden fazla uzunluğa sahip parkurların sayısı arttırılıyor. Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen yeni yürüyüş parkurları haritalandırıldı. Belirlenen bölgelerde tabelalandırma çalışmaları devam ediyor. Parkurlar tamamlandığında Bin 500 Kilometre olan parkur uzunlukları 2 Bin 500 Kilometreden fazla uzunluğa sahip olacak. Mevcut parkurlarda göz önüne alındığında Kocaeli, Türkiye'nin en uzun doğa yürüyüş parkurlarına sahip ili oldu.

SANAYİ ALGISI DOĞA İLE YIKILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kocaeli için düşündüğü sanayisi algısını Doğa turizmi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı doğa yürüyüş parkurları ile yıkıyor. "Doğaya Yürüyoruz Kocaeli" projesi ile Büyükşehir Belediyesi, şehir dışından gelen yürüyüş tutkunlarının sanayi algısı yıkılıyor. Proje ile spor tutkunlarına sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'nin sanayinin gölgesinde kalan doğal güzellikleri tanıtılıyor.

ROTALAR 4 ANA BAŞLIKTA TOPLANDI

Güzellikleri yıllarca sanayinin gölgesinde kalan Kocaeli, trekking ve doğa sporlarının başkenti olmayı hedefliyor. Bu kapsamda Kocaeli'nin dağları, vadileri, kıyıları, kanyonları ekipler tarafından gezilerek fotoğraflandı. Kocaeli'nin 'Doğal' ve 'Kültürel' rotaları belirlenerek 4 ana başlık altında toplandı. Trekking tutkunları ile tematik Parkurlar, Hiking tutkunları için günübirlik yürüyüş parkurları, Kanyoning tutkunları için vadiler içerisinde kanyon geçişleri ve Mountain Biking tutkunları için Dağ Bisikleti Parkurları belirlendi. Spor tutkunları için "Kocaeli Doğa Yürüyüş Parkurları" kitabı ve "Kocaeli Yürüyüş Parkurları" mobil uygulaması oluşturuldu.

MOBİL UYGULAMA İLE PARKURLAR CEBİNİZDE

"Kocaeli Yürüyüş Parkurları" mobil uygulaması ile yürüyüş parkurları cebinizde. Uygulamayı "App Store" ve "Google Play" den ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Uygulamayı yüklediğinizde Kocaeli'nin yürüyüş parkurlarına, parkurlar ile ilgili uzunluk, yol durumu, mesafe, tırmanış mesafesi gibi bilgilere bakabiliyorsunuz. Mobil uygulama aynı zamanda yürüyüş parkurlarının fotoğraflarına ulaşma imkanı sağlıyor ve dilerseniz sanal ortamda parkurları 360 derece gezebiliyorsunuz.