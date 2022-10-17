SADECE SERVİSLERDEN BULUNAN CİHAZ İLE ONLARCA OTOMOBİLİ ÇALDILAR - 1

"Otomobilimi kendi kontak anahtarlarımla çalıştıramıyorum. Şimdilik onların yaptığı anahtarla kullanmak zorundayım"

Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da park halindeki otomobilleri kontak anahtarı şifrelerini değiştirerek çalan 10 kişilik şebeke yakalandı. Şüphelilerin çaldığı 35 otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerle birlikte sadece otomobil servislerinde bulunması gereken kontak anahtarı şifresini değiştiren elektronik cihaz ele geçirildi. Mağdurlardan biri, "Otomobilimi kendi kontak anahtarlarımla çalıştıramıyorum. Şimdilik onların yaptığı anahtarla kullanmak zorundayım" dedi. Polisin operasyon anları ile hırsızların otomobil çalma anları ise güvenlik kameraların yansıdı.

3 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri park halindeki otomobillerin kontak anahtarı şifrelerini değiştirerek çalan bir şebekenin peşine düştü. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

3 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nde daha önceden tespit edilen adreslere önceki gün operasyon düzenledi. Operasyonda liderliğini Mustafa D.'nin yaptığı 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda çalınan ve parçalanmak için il dışına çıkarılan 35 otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi.

KONTAK ANAHTARI ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİREN ELEKTRONİK CİHAZ ELE GEÇİRİLDİ

Oto hırsızlık büro Amirliği ekipleri şüphelilerle birlikte kontak anahtarlarının şifrelerini değiştiren elektronik bir cihaz buldu. Bu cihazın özel izinle satıldığı ve sadece otomobil servislerinde bulunabileceği öğrenildi. Polis şüphelilerin çalacakları otomobilin kelebek camını kırarak içeri girdikten sonra bu elektronik cihazı kullanarak, kontak anahtarı şifresini değiştiklerini, ardından yanlarında getirdikleri bir başka anahtara şifreyi tanımlayarak aracı çalıştırıp çaldıklarını belirledi. Bütün bu işlemlerin bir kaç dakika sürdüğü öğrenildi.

3 SAAT SONRA KAMYONA YÜKLÜYORLARDI

Şüphelileri bir kaç dakika içinde çaldıkları otomobillerin hemen plakasını değiştikleri bu amaçla şoförler odasının sahte mührünü de yaptıkları belirlendi. Çalınan otomobillerin yaklaşık 3 saat içinde kamyonlara yüklenerek il dışına çıkarıldığı, buralardaki atölyelerde motor ve şaşi numaralarının değiştirilerek pazarlandığı öğrenildi. Şüphelilerin bir çok olayda hasarlı otomobillerini onarmış gibi isteyen kişilerin siparişleri üzerine aynı model ve renkte otomobiller çaldıkları belirlendi.

MAĞDULAR ARAÇLARINI TESLİM ALMAYA GELDİ

Çalındıktan sonra kısa sürede bulunan aracını Asayiş Şube Müdürlüğünde teslim almaya gelen mağdur Yusuf Çelik, "Akşam otomobilimi saat 20.00'de evimin önüne park etmiştim. Sabah kalktığımda yerinde olmadığını gördüm. Hemen polise haber verdim. Otomobilim bir TIR'a yüklenerek şehir dışına çıkarılıyormuş. Polis kamyonunu üzerinde aracımı Hendek'te ele geçirdi." dedi. Hakan Türker ise "Otomobilimi anahtar şifresini değiştirerek çalmışlar. Sağ olsun polisler kısa sürede buldu. Ancak otomobilimi kendi kontak anahtarlarımla çalıştıramıyorum. Şimdilik onların yaptığı anahtarla kullanmak zorundayım. Aracımın borcu vardı, sigortası yoktu. Polislere buldukları için teşekkür ediyorum" dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında daha önceden 21 suç kaydı bulunan şebeke lideri Mustafa D.'nin de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.