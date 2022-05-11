Sadece Şile'de yetişiyor! Şakayık çiçeğini koparmanın cezası 110 bin TL - Son Dakika
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Sadece Şile'de yetişiyor! Şakayık çiçeğini koparmanın cezası 110 bin TL

11.05.2022 11:33

Mayıs ayının başında açan ve yaklaşık iki haftalık yaşam süresi olan ayı gülü İstanbul'da da çok nadir olarak Şile'de yetişiyor. Bu yıl soğuk havanın etkisiyle geç açan şakayıkları koparan ya da yerinden sökene ise 110 bin TL ceza uygulanıyor.

Yaklaşık iki hafta yaşam süresi olan ve halk arasında 'ayı gülü' ismiyle anılan Şakayık çiçeği Antalya, Konya ve Muğla'da bazı yüksek kesimlerde yetişiyor. Mayıs ayının başında açan ve yaklaşık iki haftalık yaşam süresi olan ayı gülü İstanbul'da da çok nadir olarak Şile'de görülüyor.

KOPARMANIN CEZASI 110 BİN TL

Bölgeye yapılan doğa ziyaretleri sırasında keşfedilen çok sayıda ayı gülünün, kalker kayalıklarının yanında olduğu görüldü. Bulundukları yerlerde koruma altında olan ayı güllerini koparmanın 110 bin TL idari para cezası bulunuyor.

İstanbul'da nadir yetişen Şakayık çiçeğini koparmanın cezası 110 bin TL

"İSTANBUL'DA SADECE ŞİLE'DE YETİŞİYOR"

Şakayık çiçeğini gelecek nesillere aktarmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Şakayık çiçeği endemik bir bitki türü, yaklaşık 110 bin lira koparma cezası var. Bu çiçekleri korumanın ve bizden sonraki nesillere aktarılmasının gayreti içerisindeyiz. Şakayık çiçeği yavaş yavaş tomurcuklanmaya ve açmaya başladı. Bizden sonraki nesillere aktarılacak değerli bir çiçek çeşidi. İstanbul'da sadece Şile'de yetişiyor. Biz de endemik bitki türlerini koruma altına alarak, belediyecilik anlamında üstümüze düşen görevleri yapmanın gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

"GÖZÜMÜZÜN İÇİ GİBİ BAKIYORUZ"

Şakayık çiçeğinin İstanbul'da sadece Şile'de yetiştiğini ifade eden Şile Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Nabi Evren, "5 bin 100 kilometre İstanbul coğrafyasında, sadece Şile'de Sarıkavak köyünde yetişiyor. Son derece güzel ve etrafı cennete çeviren bir çiçek. Bu kadar değerli bir çiçek olunca cezai müeyyidesi bulunuyor. Koparmanın, sökmenin, tahrip etmenin 110 bin lira cezası var. Şile Çevre Gönüllüleri olarak bu çiçeklere gözümün içi gibi bakıyoruz. Bu çiçeklerin bozulmadan çok daha uzun yıllar yaşamasını istiyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sadece Şile'de yetişiyor! Şakayık çiçeğini koparmanın cezası 110 bin TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sadece Şile'de yetişiyor! Şakayık çiçeğini koparmanın cezası 110 bin TL - Son Dakika
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