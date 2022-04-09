Sadece su, simit ve hurmayla iftar yaptılar - Son Dakika
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Sadece su, simit ve hurmayla iftar yaptılar

09.04.2022 19:50
Sadece su, simit ve hurmayla iftar yaptılar

Van'da düzenlenen "ümmet sofrası"nda vatandaşlar oruçlarını su, simit ve hurmayla açtı.

Van'da düzenlenen "ümmet sofrası"nda vatandaşlar oruçlarını su, simit ve hurmayla açtı.

Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDİ) tarafından fakir Müslüman sofrasına dikkati çekmek amacıyla Hz. Ömer Camisi'nde iftar programı düzenlendi.

Programa katılan vatandaşlar, su, simit ve hurmayla iftar yaptı.

Müslüman alemi için duaların edildiği programda konuşan SDİ Dönem Sözcüsü İsmail Hakkı Ekin, vatandaşların "ümmet sofrası"na yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Her yıl ramazan ayının ilk haftasında program düzenlediklerini belirten Ekin, "Siz değerli ümmetimizle birlikte iftarımızı simit, hurma ve su ile açarak, Allah'ın verdiği nimetlere şükrediyor, yeryüzünde bulunan bütün ihtiyaç sahiplerinin de nimetlenmesi için ellerimizi açıp yüce rabbimize dualar ediyoruz." dedi.

Ekin, aynı sofrada buluşmanın önemini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Burası ümmet iftarı ve sofrasıdır. Bu akşam, ramazanda bir kereliğine de olsa simit, hurma ve su ile iftar yapmak için buradayız. Bugün, aç ve yoksulların halini anlamak için abartılı sofralardan uzak durma günüdür. Belki bugün diğer günlerdeki gibi midelerimiz dolmayacak ama bu sofra, gönül sofrasıdır. Bugün hep beraber gönlümüzü doyuracağız. Dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizi daha iyi anlayacak ve hatırlayacağız. Bundan sonraki yıllarda da devam edecek bu iftarlarımızda bir araya gelelim ve şu an yanımızda oturan kardeşlerimizle tanışalım, kardeş olalım."

Sadece su, simit ve hurmayla iftar yaptılar
Sadece su, simit ve hurmayla iftar yaptılar
Sadece su, simit ve hurmayla iftar yaptılar

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Müslüman, Hurma, Van, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sadece su, simit ve hurmayla iftar yaptılar - Son Dakika


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