Sadece telefon kalınlığındaki PlayStation 5 Slim hayran bıraktı

Daha önce birçok defa PlayStation 4 ve PlayStation 5'i parçalayıp farklı tasarımlarda kullanan oyuncuları görmüştük. Kendi PlayStation 5 Slim versiyonunu yaratan bir YouTuber ise sosyal medyada viral olmayı başardı. Sadece 2 santimetre kalınlığında olan yeni nesil konsol, aynı zamanda sıvı soğutmaya yer veriyor.

2 cm kalınlığında ve sıvı soğutmalı PlayStation 5 Slim

Birçok kullanıcı PlayStation 5'in görünümünden şikayet ederek daha kompakt ve ince bir cihaz istedi. Sony ise yeni konsolu, soğutma sisteminin başarılı olması için bu şekilde tasarladığını söyledi. Fakat bir YouTuber, Japon şirketten daha hızlı davranarak kendi PS5'in Slim sürümünü tasarladı.

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YouTube kanalı DIY Perks'te yayınlanan kendin yap video su, olası PlayStation 5 Slim'in nasıl görüneceğine dair ufak bir izlenim sağlıyor. Yeni nesil konsolun tüm bileşenlerini sadece 2 santimetre yüksekliğinde bir kutuya sığdırmayı başaran YouTuber, soğutma sistemini de baştan aşağı değiştirdi.

Videoya göre PS5 Slim için sıvı soğutma sisteminin kullanılması gerekiyordu. Bundan dolayı da orijinal soğutma sisteminin neredeyse tamamını devre dışı bıraktı ve büyük bir harici kaynakla bütünleşen yeni su bazlı sistemi devreye aldı.

Standart PS5'in 10,4 cm kalınlığında olduğunu ifade eden video sahibi, kendi PS5 Slim versiyonunu ise tam olarak 2,06 cm'ye indirmeyi başardı. Bu, neredeyse 5 katlık bir incelme yaşandığını gösteriyor.

DIY Perks videosu ayrıca güç kaynağının da değiştiğini gösteriyor. Sony, PSU'yu konsolun anakartıyla birleştirdiği için kalınlığı oldukça arttırıyordu. YouTuber ise harici bir güç kaynağı bağladı ve orijinal PSU'yu kullanmadı.

Su soğutmalı PS5'in orijinal tasarımdan çok daha sıcak değerlere ulaştığını göz ardı etmemek lazım. Ancak videoya göre, Horizon Forbidden West gibi zorlu bir oyunun bile üstesinden gelebilmesi şaşırtıcı.

Sony'nin yakın zamanda Slim versiyonu sunup sunmayacağını bilmiyoruz. Ancak PS5 Slim piyasaya sürülse bile, muhtemelen enerji tüketimini azaltmaya ve doğal olarak soğutmada değişikliğe ihtiyaç duyacak.

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