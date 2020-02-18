Sadece Toplumsal Değil, Tüm Canlılarla Ve Doğayla da Barış! - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sadece Toplumsal Değil, Tüm Canlılarla Ve Doğayla da Barış! - Son Dakika

Sadece Toplumsal Değil, Tüm Canlılarla Ve Doğayla da Barış!

17 dakika önce

Sanatçı Ebru Ceylan'ın, 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Yapı Kredi Bomontiada'da sanatseverlerle buluşturacağı Samsara Multidisipliner Resim Sergisi'nin temaları arasında yer alan BARIŞ eseri dikkat çekiyor.

Sadece Toplumsal Değil, Tüm Canlılarla Ve Doğayla da Barış!, System.String[]

BARIŞ, sadece toplumsal olarak değil, tüm canlılarla ve doğayla da barışı simgeliyor. Eser birçok sanatçının kolektif çalışması olarak ortaya çıkıyor.

Ceylan: Sanatçılar da birbirlerinden esinlenir ve ortaya çok daha etkili bir eser çıkar

Ebru Ceylan'ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı "Samsara" projesi 21 Şubat Cuma günü lansman, 22 Şubat Cumartesi günü sergi açılışıyla sanatseverlerle buluşuyor. Ceylan'ınSamsara Multidisipliner Resim Sergisi adını verdiği çalışması, bir çok tema ve farklı eserden oluşuyor. Serginin önemli bir temasını da BARIŞ eseri oluşturuyor. Sanatçılar arasında bir etkileşimi vurgulayan Ceylan, BARIŞ eserinin ortaya çıkmasını şöyle anlatıyor: Çağrı Sertel'in "Burden" adında eserini dinlemiş ve çok etkilenmiştim. Çağrı "Burden"de yalnızlığı çok iyi anlattığı için, onu dinlediğimde doğada tek başına bu yalnızlığı hissederken bir o kadar da bütünlük içinde olduğunu hissettim. Tıpkı, farklı disiplinlerin kendi içinde tek, fakat bir arada bir bütün olması gibi... Ben de BARIŞ'ı nihayetinde Samsara'nın bir parçası olan BARIŞ eseri ortaya çıktı."

"Canlı Performans ile BARIŞ Eseri Sahneleniyor."

BARIŞ eseri 21 Şubat'ta yapılacak Samsara lansmanında, Ayça Ceylan, Ece Gözen, Çağ Erçağ ve Çağrı Sertel'in bu eser özelinde beraber kurguladıkları performans ile sanatseverlerle buluşacak. Müzik direktörlüğünü Çağrı Sertel'in üstlendiği eser enstalasyonunun hayata karışmış halini Ayça Ceylan, eserin alternatif materyaller ile tasarımlarını Ece Gözen üstlendi. Canlı performans olarak gerçekleşecek gecede Çağrı Sertel'e çellonun tanınmış ismi Çağ Erçağ eşlik edecek.

Ebru Ceylan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:24 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Çin'de yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman: Türkiye'ye nasıl döneceğimi bilmiyorum Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi: Rusya ile Türkiye, Suriye'de ortak devriye gerçekleştirdi

Son Dakika Haberleri
10:07 İbrahim Tatlıses, kendisini cinsel istismarla suçlayan Sibel Gökçe'ye açtığı davayı kazandı
09:15 Oyuncu Burçin Terzioğlu, Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı
08:15 Survivor'da ödül oyununu kazanan takım günler sonra ilk kez yemek yedi
08:08 Tayfun Erdoğan kimdir ve kaç yaşındadır? Survivor Tayfun Erdoğan'ın biyografisi ve hayatı
08:08 Jeyan Mahfi Tözüm: Yeşilçam'ın sesi Belkıs değil benim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 10:41:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sadece Toplumsal Değil, Tüm Canlılarla Ve Doğayla da Barış! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]