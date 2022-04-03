"Sadece turist" alan boş taksileri görüntüledi, taksicilerin saldırısına uğradı - Son Dakika
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"Sadece turist" alan boş taksileri görüntüledi, taksicilerin saldırısına uğradı

03.04.2022 10:11

"Sadece turist" alan boş taksileri görüntüledi, taksicilerin saldırısına uğradıİSTANBUL Beyazıt'ta bir vatandaş "sadece turist" alan taksileri görüntüleyince taksiciler tarafından saldırıya uğradı.

"Sadece turist" alan boş taksileri görüntüledi, taksicilerin saldırısına uğradı

İSTANBUL Beyazıt'ta bir vatandaş "sadece turist" alan taksileri görüntüleyince taksiciler tarafından saldırıya uğradı. Hiçbir taksiye güpegündüz boş olmasına rağmen binemeyen adam adeta isyan etti. Ortalığın karıştığı ve boş olmasına rağmen müşterileri almayan taksiciler kameralara yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Beyazıt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde taksicilerin beklediği alana gelen bir vatandaş, boş taksiye binip yolculuk yapmak istedi. Ancak taksiler içerisinde kimse olmamasına rağmen müsait olmadıklarını söyledi. Birden fazla kişinin bu şekilde cevap vermesi üzerine vatandaş, cep telefonuyla boş taksicileri tek tek görüntüledi.

Turist alan boş taksileri görüntüleyince saldırıya uğradı

Sadece turist aldığı iddia edilen taksiciler, kendilerini görüntüleyen vatandaşa bir de fiziki olarak saldırıda bulundu. Saldırıya rağmen kendisini almayan taksiyi ve taksicileri görüntüleyen vatandaş, taksicilerin turist dışında müşteri almamasına tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sadece turist alan boş taksileri görüntüledi, taksicilerin saldırısına uğradı
Sadece turist alan boş taksileri görüntüledi, taksicilerin saldırısına uğradı
Sadece turist alan boş taksileri görüntüledi, taksicilerin saldırısına uğradı

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turist, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Sadece turist' alan boş taksileri görüntüledi, taksicilerin saldırısına uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Sadece turist" alan boş taksileri görüntüledi, taksicilerin saldırısına uğradı - Son Dakika
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