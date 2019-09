Sadece turizmin değil kültür sanatın da kenti: Antalya

Antalya, milyonlarca turisti ağırlamanın yanı sıra yıl boyunca düzenlenen onlarca festival, konser ve gösterilerle kültür sanat alanında da sanatseverlerin dikkatini çekiyor.

Lüks otellerinin yanı sıra bakir koyları, denizi, antik kentleri ve kültürel yapısıyla turizmin gözdesi Antalya, her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın önemli turizm kentlerinden olan ve 193 ülkeden turisti konuk eden Antalya, ağırladığı turist bakımından "Turizm başkenti" olarak nitelendiriliyor.

Kent, gelen yabancı turist sayısında günlük rakamlardaki rekorlarla da ön plana çıkıyor.

Sadece turizmde değil, kültür sanat alanında da iddialı olan Antalya'da, şehirde yılın belirli dönemlerinde geleneksel olarak gerçekleştirilen festivaller, gösteriler ve dünyaca ünlü sanatçıların konserleri binlerce kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Birbirinden renkli etkinliklere bölge halkının yanı sıra tatilini kentte geçiren yerli ve yabancı turistler de ilgi gösteriyor.

Kentte bu yıl düzenlenen etkinlikler içinde en fazla ön plana çıkan Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali oldu.

Festival kapsamında 5 bin yıllık efsanenin sahneye taşındığı "Troya" epik operası, Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlatan, Giuseppe Verdi'nin "Aida" operası başta olmak üzere çok sayıda eser sahneleniyor.

Bunların yanı sıra Antalya Devlet Opera ve Balesinin yıl boyunca sahneye koyduğu eserler binlerce sanatsever tarafından takip ediliyor.

Manavgat ilçesinde 18'inci kez gerçekleştirilen "Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali"nde ünlü sanatçılar Side Limanı ve Side Antik Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu

Anadolu Ateşi Dans Grubu'nun gösterisiyle başlayan festivalde ABD'li sanatçı Della Miles, Kübalı sanatçı İbis Maria, ABD'li Iyeoka ve Fatih Erkoç gibi isimler sahne aldı.

Caz festivali ilgi gördü

"Akra Caz Festivali" de sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor. Festival, geleneksel İspanyol ve Latin müziği temalarını kendine özgü yorumuyla birleştiren dünyaca ünlü İspanyol sanatçı Monica Molina konseriyle başladı.

Dünyanın en iyi caz vokalleri arasında gösterilen ve 2011 yılında "En iyi caz vokal albüm" dalında Grammy ödülü kazanan Dee Dee Bridgewater, sahne aldığı festivalde dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşattı.

Rus saksafon sanatçısı Igor Butman, Kübalı caz piyanisti Roberto Fonseca, Kübalı caz piyanisti Fonseca ve ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say festivalde müzikseverlerle buluştu.

Jennifer Lopez rüzgarı esti

Antalya'da bu yıl "Regnum Live in Concert" konserlerinde dünyaca ünlü sanatçılar hayranlarının karşısına çıktı. Konser serisinde sahne alan en dikkat çekici isim Jennifer Lopez oldu.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin izlediği konserde iki saat sahnede kalan sanatçı yeni şarkısı Medicine'nın yanı sıra On The Floor, Aint It Funny, Love Don't Cost a Thing'in de yer aldığı tüm hit şarkılarını seslendirdi.

Dansları ve sahne kostümleriyle ilgi gören sanatçının konseri ve Antalya ile ilgili 98 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da konseri kadar olay oldu.

Sanatçının milyonlarca hayranı tarafından izlenen, beğenilen ve yorumlanan paylaşımlar kent ve ülke tanıtımına katkı sağladı.

Aynı konser serisinde sahne alan bir başka dünyaca ünlü isim İngiliz şarkıcı Anne Marie oldu. Konserinin ardından Aspendos Antik Kenti ziyaretiyle de gündem olan sanatçı bir süre tatil yaptığı Antalya ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

ABD'li şarkıcı ve aktör Jason Derulo, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı James Arthur da "Regnum Live in Concert" kapsamında hayranlarıyla buluştu.

Kentte bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali, yine kırmızı halından çok sayıda yerli ve yabancı yıldızın geçişine sahne olacak.

Ulusal yarışmada yönetmen Zeki Demirkubuz'un başkanlık yapacağı jüride, oyuncular Şebnem Bozoklu, Mert Fırat, yazar-senarist Latife Tekin ve görüntü yönetmeni Emre Erkmen yer alacak.

Festivaller

Antalya eylül sonuna kadar 16. Uluslararası Alanya Caz Günleri, 14. Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, 10. Phaselis Festivali, 5. Uluslararası Folklor Festivali, 19. Uluslararası Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, 6. Uluslararası Antalya Turizm Festivali, 23. Barış Suyu Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali, 9. Uluslararası Motosiklet Festivali, Türk Rus Klasik Müzik Festivali başta olmak üzere çok sayıda festivale de ev sahipliği yaptı.

"Gücünü kaybetmeden devam etmeli"

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen uluslararası etkinliklerin kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi.

Antalya'da devam eden 30 yılı aşkın festivaller bulunduğuna dikkati çeken Ege, bu etkinliklerin gücünü kaybetmeden sürmesi gerektiğini kaydetti.

Antalya'daki antik tiyatrolarda yüzyıllar boyu birçok etkinlik gerçekleştirildiğine işaret eden Ege, "Uzun yıllar boyunca yapılan etkinliklerin korunması ve geleceğe aktarılması gerekiyor. Yaptığımız etkinlikleri hep geçmişle ilişkilendirmemiz ve bundan bir hikaye yaratarak ileriye doğru gitmek lazım. Aksi takdirde bunların sürdürülebilirliği çok imkanlı değil." dedi.

Ege, bu etkinlikleri var olan tarihe dayandırarak yapmanın kentin tanıtımı konusunda hem yerli hem yabancı turist için daha iyi olacağını dile getirdi.