SADEM'de "kardeşlik buluşması" iftarı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

SADEM'de "kardeşlik buluşması" iftarı düzenlendi

26.04.2022 10:35
SADEM'de "kardeşlik buluşması" iftarı düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Eğitim Merkezi (SADEM), "kardeşlik buluşması" adıyla düzenlenen iftara ev sahipliği yaptı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Eğitim Merkezi (SADEM), "kardeşlik buluşması" adıyla düzenlenen iftara ev sahipliği yaptı.

Arifiye ilçesindeki SADEM bahçesinde ilk kez düzenlenen iftar buluşması, tasavvuf müziği ve ilahi dinletisiyle başladı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, yurt dışından gelen bir öğrencinin ezan okuması ve dua edilmesiyle devam etti.

Şenlik havasında gerçekleşen programa, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, rektör yardımcıları, SADEM öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Öte yandan İl Müftüsü Hasan Başiş, Arifiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde SADEM'de eğitim gören uluslararası öğrencilerle " Türkiye'de Ramazan" konulu söyleşide bir araya geldi.

YORUMLAR
500
1996 model minibüse 300 bin TL harcadı! Hurda minibüs VIP araca dönüştü! 1996 model minibüse 300 bin TL harcadı! Hurda minibüs VIP araca dönüştü! Sakarya'da Firmalar Ligi 1. Sezonu başlıyor Sakarya'da Firmalar Ligi 1. Sezonu başlıyor

Sakarya, Arifiye, Ezan, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SADEM'de 'kardeşlik buluşması' iftarı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
10:40 CHP'li Özgür Özel'in "Erdoğan tarih önünde mahkum olacak" sözlerine AK Parti Sözcüsünden tepki: Milli iradeyi tehdit
10:40 Budamak için çıktığı ağaçta cesedi asılı kaldı!
10:38 Gizemli hepatit virüsünün kaynağının toplumda yaygın olarak görülen bir virüs olduğu açıklandı
10:35 1996 model minibüse 300 bin TL harcadı! Hurda minibüs VIP araca dönüştü!
10:09 Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı?
10:09 Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na gönderme: Sizden daha fazlasını isteyeni bulmayın
10:08 Engelli şoför kazaya neden oluyordu! Şikayetçi olmadılar!
10:05 Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 154 sözleşmeli personel alınacak
10:01 Kruvazör batırılınca Putin müzakerelerden çekildi iddiası: Gururu kırılmış!
09:54 Porsuk Çayı'na düşen telefonunu almak için suya atladı, az daha canından oluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 10:45:16. #1.13#
SON DAKİKA: SADEM'de "kardeşlik buluşması" iftarı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement