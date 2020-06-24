SADEM'de özel randevulu sınavlar tamamlandı - Son Dakika

SADEM'de özel randevulu sınavlar tamamlandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (SADEM) Türkçe öğrenimi gören 29 ülkeden toplam 93 öğrencinin sınavları tamamlandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (SADEM) Türkçe öğrenimi gören 29 ülkeden toplam 93 öğrencinin sınavları tamamlandı.


Pandemi nedeniyle A2, B1, B2 ve C1 kurlarında online olarak gerçekleştirilen ve konuşma yeterliliğinin de ölçüldüğü sınavlar her öğrenciye özel randevu verilerek uzaktan eğitim sistemi üzerinden yürütüldü. SADEM'den yapılan açıklamada, "Online sınavlarımız sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Önümüzdeki akademik yıldan itibaren derslerimizi yüz yüze vermeyi ve öğrencilerimizle bir arada olmayı ümit ediyoruz. Ülkemize gelen yabancı öğrencilerimize Türkçe dil eğitiminin yanı sıra kültürel yönden de katkı sağlamaya çalışıyoruz. Farklı ülkelerden öğrenciler arasındaki etkileşim birbirini daha iyi anlamayı sağlıyor ve empatiyi geliştiriyor. Öğrencilerimizin ülkelerine döndüklerinde ülkemizin kültürünü de tanıtan birer temsilci olması temel hedeflerimizden birisi" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:46 Kaynak: İHA

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