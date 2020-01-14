SADEM öğrencileri, SUBÜ Rektörü ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel SADEM öğrencileri, SUBÜ Rektörü ile bir araya geldi - Son Dakika

SADEM öğrencileri, SUBÜ Rektörü ile bir araya geldi

6 saat önce

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Dil Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SADEM) yabancı öğrencileri SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile bir araya geldi.

SADEM öğrencileri, SUBÜ Rektörü ile bir araya geldi, System.String[]

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Dil Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SADEM) yabancı öğrencileri SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile bir araya geldi.


Yurtdışında öğrencilik yaptığı dönemdeki hatıralarından bahsederek öğrencilere seslenen Rektör Sarıbıyık, "Her dili öğrenmenin kendine özgü zorlukları vardır. Sizlerde bu zorlukları bir an önce aşarak, eğitim-öğretime devam edeceksiniz. Bunlar aynı zamanda benliğinizde güzel hatıralar olarak da kalacak. 1993 yılında İngiltere'ye giderek yüksek lisans ve doktoramı yaptım. Hatıralarımızı da böyle ortamlarda anlatıyoruz. Sizlerin de ileride anlatacağınız hatıralarınız olması muhtemeldir" dedi.


Dil eğitimi konusunda ellerinden gelen bütün gayreti göstermeye hazır olduklarını da aktaran Rektörü Sarıbıyık, "Hocalarımız bir an önce dilimizi öğrenmeniz ile ilgili ciddi bir emek veriyorlar. Bunun yanında sanal öğrenme ile ilgili bir şeyler de yapmak istiyoruz. Sizleri de misafir kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Burada eğitim alarak tekrar ülkenize döndüğünüzde ya da dönemediğiniz de gelecekte insanlığa fayda üretecek bilgi beceri ve yetkinlikle donanmanızı arzu ediyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Sakarya, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:15 Kaynak: İHA
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