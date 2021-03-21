Sadettin Akkoyunlu: "Tarımsal reforma sahip çıkacağız" - Son Dakika

Sadettin Akkoyunlu: "Tarımsal reforma sahip çıkacağız"

21.03.2021 13:46
Sadettin Akkoyunlu:

Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası Başkanı Sadettin Akkoyunlu, yeni 'Ekonomik Reform Paketi'nde tarımı ilgilendiren önemli konular olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası Başkanı Sadettin Akkoyunlu, yeni 'Ekonomik Reform Paketi'nde tarımı ilgilendiren önemli konular olduğu değerlendirmesinde bulundu. Ekonomi Reform Paketini olumlu bulduklarını belirten Akkoyunlu, "Tarımsal reforma sahip çıkacağız" dedi.

Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Akkoyunlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomi Reform Paketi'nde, tarım sektörüne dönük düzenlemelerin yer almasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Ekonomi Reform Paketi'ni değerlendiren Akkoyunlu, erken uyarı sistemi kurulması, elde kalan ürünlerin Dijital Tarım Pazarı'nda (DİTAP) satılması, sözleşmeli tarımın geliştirilmesi, Hal ve Kooperatifçilik Yasası'nın TBMM'ye sunulmasına kadar tarım sektörünü yakından ilgilendiren birçok maddenin paketin içeriğinde bulunduğunu belirtti. Sadettin Akkoyunlu, 'makro ekonomik politikalar' ve 'yapısal politikalar' olmak üzere iki ana reform alanı bulunan paketin tarım sektörünü yakından ilgilendirdiğini, özellikle israfın azaltılması konusunda gıda bankacılığı ve dijital tarım pazarının yaygınlaştırılacağını dile getirerek; " Türkiye'de yılda 19 milyon ton gıda israfı yaşanıyor. Sebze ve meyvede zayiatı azaltan soğuk zincirlerin desteklenmesi, sözleşmeli tarım modelinin ülke geneline yayılması gibi birtakım düzenlemeler, israfın azalması ve gıda enflasyonunu kontrol altına alarak suni fiyat artışlarının önüne geçmesi noktasında oldukça önemlidir" dedi.

Akkoyunlu şöyle konuştu; " İklim, afet ve ürün ekim davranışlarındaki değişimler enflasyon sepetinde önemli bir ağırlığı olan gıda fiyatlarını etkilemekte ve dalgalanmalara yol açmaktaydı. Bu dalgalanmaların önlenmesi ve enflasyona etkisinin azaltması amacıyla Erken Uyarı Sistemi kurulacak. Türkiye'nin gıda israfı 19.9 milyon ton. Meyve ve sebzenin yüzde 25'i israf ediliyor. 500 milyar TL'lik bu israfın yüzde 2 azaltılması ile 10 milyar TL tasarruf edilecek. Pakette ayrıca tarlada ve hallerde kalan ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kurduğu Dijital Tarım Pazarı'nda (DİTAP) açılacak özel bölümde alıcılarla buluşturulacak. Üretim, lojistik ve perakende sektörüne yönelik rehber dokümanlarla yönlendirmeler yapılacak. Sebze ve meyve zayiatının azaltılması için soğuk zincir oluşturulmasına da destek verilecek. Gıda israfının önüne geçmek amacıyla Gıda Bankacılığı Sistemi cazip hale getirilerek yaygınlaştırılacak. Sosyal medya ve diğer iletişim araçlarıyla, tüketicilerin gıda israfı konusunda farkındalığı artırılacak."

"Sahada olacağız"

Tarımsal üretim planlamasına katkı sağlamak, üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için çiftçi ve sanayicinin yazılı akite olan güvenini artıracak sözleşmeli tarım mekanizmalarının geliştirileceğini kaydeden Akkyonlu; " Reform paketinde ayrıca işlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerini de düşürecek olan Hal Yasası Teklifi TBMM'ye sunulacak. Ayrıca kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının daha şeffaf, etkin ve profesyonel bir yönetim yapısına kavuşması amacıyla Kooperatifçilik Kanunu'nda düzenlemeler yapılacak. İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlamayan ürünlerin piyasaya arzına karşı etkili uygulamalar hayata geçirilecek. Kurum çatısı altında, özel sektörün ve tüketicilerin de temsil edildiği Piyasa Gözetimi ve Denetimi Danışma Kurulu teşkil edilecek ayrıca Fiyat İstikrar Komitesi kurulacak" dedi. Ekonomi Reform Paketi kapsamında açıklanan çalışmaları olumlu bulduklarını ifade eden Sadettin Akkoyunlu, sahada uygulamasının başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için çalışacaklarını sözlerine ekledi. - BURSA

Sadettin Akkoyunlu: Tarımsal reforma sahip çıkacağız

Mustafakemalpaşa, Akkoyunlu, Türkiye, Reform, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sadettin Akkoyunlu: 'Tarımsal reforma sahip çıkacağız' - Son Dakika Ekonomi


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