Sadettin dedenin hayat mücadelesi devam ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde pazarlarda maydanoz satarak geçimini sağlayan 81 yaşındaki Sadettin Çakır, küçük yaşlardan beri edindiği çalışma azmini devam ettiriyor.



Aslen Muğlalı olan ve 1960 darbesi öncesi ailesi ile birlikte Aydın'a yerleşen Sadettin dede, çalışma azmi ile gençlere örnek oluyor. İki çocuk babası yaşlı adam, emekli olduktan sonra çalışmayı bırakmayıp, kendisine ait arazide yetiştirdiği, maydonoz, roka, dereotu gibi ürünleri pazarda satarak para kazanmaya devam ediyor.



Geçirdiği kaza sonrası ayaklarından rahatsızlanan ve yürüme güçlüğü çeken Sadettin Dede, "Küçük yaşlardan beri çalışıyorum. Çocukluğumuz çalışarak geçti. 1960 darbesi öncesi ailemle Aydın'a yerleştik. Aydın'da çeşitli işlerde çalıştım. Bir ara dönemin Aydın Valisi merhum Recep Yazıcıoğlu'nun konutunun kaloriferini yaktım. Çalışmaktan utanmadım. Yaklaşık 20 sene önce emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ediyorum. Çalışmaktan kimseye zarar gelmez. Pazarlarda kendi yetiştirdiğim ürünleri satıyorum. İki evladım var, onları evlendirdim. Geçirdiğim kaza sonrası ayaklarımdan rahatsızlandım. Ama çalışmayı bırakmadım. İnsan çalışınca genç kalıyor. Gençlere tavsiyem çalışmaktan bıkmasınlar ve hayata sımsıkı tutunsunlar" diye konuştu. - AYDIN