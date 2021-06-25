Sadettin Saran, Aziz Yıldırım'ın sözlerini sert bir dille eleştirdi

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını camiayı karıştırdı. Ali Koç'tan sonra başkan olması beklenen Sadettin Saran, Yıldırım'ı sert sözlerle hedef aldı. Saran, "Ali Koç'un üç yılını eleştirmek başka şeydir; seçilmiş Fenerbahçe başkanına hakaret, aşağılama başka. Başkanın tabii ki yanlışları olmuştur. Bize düşen, başkanın hatalarından ders çıkartarak başarılı olması yönünde, onun etrafında kenetlenmektir. Dolayısıyla, eski başkan Aziz Yıldırım'ın her şeyden önce üslubunu kabul edilemez buluyorum" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN KENDİSİYİM NE DEMEK?"

Saran sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim" demesi ne demektir? Bu söylem Fenerbahçe değerlerine, kültürüne tamamen aykırıdır. Hiç kimse kendini 1907'de kurulmuş Fenerbahçe'nin üzerinde göremez. Fenerbahçe halkındır, "ben Fenerbahçeliyim!" diyen herkesindir. Aziz Bey'i bu konuda sonuna kadar kınıyorum. Bu tip söylemler Fenerbahçe'ye bir şey katmaz; sadece zarar verir.