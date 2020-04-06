Sadettin Saran berber oldu!
6 saat önce
Sadettin Saran anne ve babasının saçını tıraş etti.
Sadettin Saran anne ve babasının saçını tıraş etti. İş adamı o anların görüntüsünü, 'Aile berberiniz Sadettin Saran' notuyla paylaştı.
Kısa sürede büyük ilgi gören görüntü binlerce beğeni aldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:21
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