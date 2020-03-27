Sadettin Saran'dan 1 milyon TL'lik bağış

Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüs (Covid 19) ülkemizde de etkisini göstermeye başlarken, virüsle mücadele kapsamında destek haberleri gelmeye devam ediyor.



Çin'de başlayan ve dünyayı etkisine alan corona virüs için tedavi araştırmaları devam ederken, yardım kampanyaları da arka arkaya geliyor.



İş insanı Sadettin Saran, Covid 19 salgınının ortaya çıkarttığı olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için 1 Milyon TL'lik bağışta bulundu.



Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Saran, "İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde milletçe dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu süreçte, tüm Türkiye'de günlerdir kahramanca hizmet veren sağlık çalışanlarımıza destek olmanın hepimizin görevi olduğuna inanıyoruz. Ayrıca, Kırıkkale esnafına destek olmak amacıyla, bir de "Esnaf Yardım Paketi" oluşturuyoruz. Saran Group olarak bu bağlamda, Sağlık Bakanlığımıza ve baba ocağımız Kırıkkale'nin esnafına destek olmak için, toplamda 1.000.000 TL tutarında bir kaynak ayırdığımızı saygıyla duyuruyoruz. Millet olarak, bu zor günleri de elbirliğiyle, sevgiyle atlatacağız " ifadelerini yer verdi.