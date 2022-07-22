Sadettin Saran'dan 'eğitimde acil reform' mesajı: Bir milletin yok edilmesi için bomba ve füzeler şart değil - Son Dakika
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Sadettin Saran'dan 'eğitimde acil reform' mesajı: Bir milletin yok edilmesi için bomba ve füzeler şart değil

22.07.2022 10:19

Paylaştığı videoyla Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çağrı yapan Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, "Derhal bilimi esas alan A'dan Z'ye reform yapılsın. Eğitim sistemimiz iflas ederse ülke de iflas eder. Güney Afrika'da bir üniversitenin kapısında şöyle yazar: Bir milletin yok edilmesi için bombalar, füzeler şart değildir" dedi. Saran'ın mesajı on binlerce beğeni ve yorum aldı.

Saran Group Yönetimi Kurulu Başkanı Sadettin Saran, sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaştığı videoyla Milli Eğitim Bakanlığı'na acil reform çağrısı yaptı. Saran'ın video mesajı on binlerce kişi tarafından beğenilirken, binlerce kişi de yorum yaptı.

"BİR MİLLETİN YOK EDİLMESİ İÇİN BOMBALAR, FÜZELER ŞART DEĞİL"

Saran, "Geçenlerde lise ve üniversiteler için giriş sınavı yapıldı. Ve maalesef eğitimde durumumuz çok kötü. Bakın Güney Afrika'da bir üniversitenin kapısında şöyle yazar: Bir milletin yok edilmesi için bombalar, füzeler şart değildir. Eğitim kalitesini düşürmek yeter. Aileler bu gidişatı görüyorlar aslında. Çocukları için çaresizce kaliteli eğitim bulmaya çalışıyorlar" dedi.

"KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANINDA YÜZDE 6'DAN DAHA FAZLA DÜŞÜŞ VAR"

Özellikle Anadolu ve Fen Liseleri'ne büyük ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Sadettin Saran, şöyle devam etti:

" İmam Hatip Liseleri'nin sayısı sürekli artırılıyor ama öğrenci sayısı neredeyse hiç artmıyor. Meslek liselerine, teknik liselere, Anadolu ve Fen Liseleri'ne ilgi bir hayli artmasına rağmen oralarda tersi, okul sayısı azaltılıyor. Bir diğer tehlike de kız çocuklarının okullaşma oranında yüzde 6'dan daha fazla düşüş var. O yüzden buradan sesleniyorum: Milli Eğitim'de acilen, derhal bilimi esas alan A'dan Z'ye reform yapılsın. İnanın biz Türkiye olarak ekonomimizi de düzeltiliriz, uluslararası sorunları da çözeriz, her şeyi başarabiliriz. Ama eğitim sistemimiz iflas ederse ülke de iflas eder!"

22 SPOR SALONU YAPTI, ATATÜRK ADINI VERDİ

Toplumsal sorunlara duyarlılığıyla bilinen ve Atatürk adıyla 22 tane spor salonunu okulların hizmetine sunan Sadettin Saran, İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline karşı da tutum almıştı.

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milli eğitim bakanlığı, Saadettin Saran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sadettin Saran'dan 'eğitimde acil reform' mesajı: Bir milletin yok edilmesi için bomba ve füzeler şart değil - Son Dakika


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