Sadettin Saran: Fenerbahçe'ye haksızlık yapılıyor! - Son Dakika

Sadettin Saran: Fenerbahçe'ye haksızlık yapılıyor!

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Hafta Dergisi'ne konuştu.

Sadettin Saran: Fenerbahçe'ye haksızlık yapılıyor!, System.String[]

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Hafta Dergisi'ne konuştu.

Saran, harcama limitleri konusunda Fenerbahçe'ye haksızlık yapıldığını dile getirdi.

TTF'nin futbol kulüplerine getirdiği harcama limitleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ben de kulüplere bir düzenleme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta UEFA da bir limit koydu. Ama haksızlıklar var. Gerek uygulama gerekse kriterler adil ve sürdürülebilir değil. Fenerbahçe'ye haksızlık yapılıyor. Fenerbahçe, borcunu yapılandırmıyor diye cezalandırılıyor.

Saadettin Saran, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 13:05

Son Dakika Spor Sadettin Saran: Fenerbahçe'ye haksızlık yapılıyor! - Son Dakika Spor
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