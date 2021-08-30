ŞADİ BÖCEK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek, geçen haftalarda koronavirüse yakalandı. 2 haftadır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Şadi Böcek, durumu ağırlaşınca Covid Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Ağabey Böcek, akciğerlerine enboli atması sonucu dün hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Şadi Böcek'in cenazesi bugün öğleden sonra Uncalı Mezarlığı'na getirildi. Böcek ailesi cenazeye gelen vatandaşların taziyelerini kabul etti. Başkan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ise babasının yanından bir an olsun ayrılmadı. Cenazedeki yoğunluk nedeniyle sık sık sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

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