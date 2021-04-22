Sadi Çeri: "Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz" - Son Dakika

Sadi Çeri: "Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz"

22.04.2021 22:16

- Sadi Çeri: "Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz" Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, Medipol Başakşehir maçı sonrası, "Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz" dedi.

- Sadi Çeri: "Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, Medipol Başakşehir maçı sonrası, "Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz" dedi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çeri, hakemin futbol oynamaya müsaade etmediğini aktararak, "Bugün 1-0'dan sonra özellikle düşenin yeden kalkmadığı futbol izledik. Oyun oynanamadı. Rakip pozisyona girmediği halde 1-0 mağlup olduk. Kendi aramızda bunu konuşacağız. Ona göre önlemlerimizi alacağız. Biz futbol oynamaya çalışan takımız. İzleyenlere keyif vermek isteyen takımız. Ülke takımının buna ihtiyacı var. Hakem ne yazık ki buna müsaade etmedi. Rakip de müsaade etmedi. Futbol oynama taraftarı bizdik. Vakit geçiyor dediğimizde kartı gören biz olduk. Sonra diyoruz ki ülke futbolu neden ilerlemiyor. Bence oynayan takıma müsaade edilmeli. Oynamayan takıma da bir şekilde önlem alınmalı. Erkenden bir hareket gösterseydi belki oyun bambaşka olacaktı. Ben bunu yenildiğimiz için söylemiyorum. Futbol oynayalım iki takım da oynasın. Rakip takım komple defans yapıyordur ona da saygımız var ama öldüm bittim dercesine yere atıp sonra ayağa kalkmak hoş olmuyor. Güzel futbola ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Burada yenildik, gidip Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz"

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendiren Sadi Çeri, "Biz oyuncu grubumuzu arkasındayız. Onlara çok güveniyoruz. Özveriyle çalışıyorlar. Burada Kasımpaşa olarak bizim bir aile yapımız var. Tüm personeline kadar aile gibiyiz. Bu işin üstesinden gelebilecek yapıdayız. Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz. İnanıyoruz başaracağız. Mazeret ya da sorun belirtmiyoruz. Mağlup olduk ama iki gün sonra yenip taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Sadi Çeri: Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz
Sadi Çeri: Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz
Sadi Çeri: Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz
Sadi Çeri: Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz

Fenerbahçe, Başakşehir, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sadi Çeri: 'Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Mağdur olan binlerce Thodex üyesinin kimlik bilgileri ve fotoğrafları ifşa edildi Mağdur olan binlerce Thodex üyesinin kimlik bilgileri ve fotoğrafları ifşa edildi Yanındaki kadına laf atıldığını duyan adam, şahsı darbetti Yanındaki kadına laf atıldığını duyan adam, şahsı darbetti Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç hayatını kaybetti Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç hayatını kaybetti Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması         
22:47
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu         
22:29
Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı         
22:09
Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama! Durum korkulan gibi değil Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama! Durum korkulan gibi değil         
21:23
Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı         
20:28
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı         
19:29
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı         
16:58
Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor! Vatandaşlar rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satıyor Lübnan'da ekonomik kriz derinleşiyor! Vatandaşlar rögar kapaklarını çalarak hurdacılara satıyor         
16:26
2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı: Böyle bir şey beklemezdik         
15:30
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Thodex'in kurucusuyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin açıklama: Kendisini tanımıyorum         
15:30
Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü         
13:08
Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış         
12:53
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş         
12:19
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu         
11:00
Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü         
10:29
5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 23:16:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sadi Çeri: "Burada yenildik, gideriz Fenerbahçe'yi deplasmanda yeneriz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei