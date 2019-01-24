Sadi Güven: Kurulumuza Tek Bir İtiraz Gelmedi

Sadi Güven: Kurulumuza tek bir itiraz gelmediYÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ankara özelinde usulsüzlükler yapıldığı iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Sadi Güven: Kurulumuza tek bir itiraz gelmedi



YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ankara özelinde usulsüzlükler yapıldığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Güven, "Kurulumuza tek bir itiraz gelmemesine rağmen, sonuçların değiştirildiğine ve tutanakların eksik olduğuna yönelik algı oluşturulmaya çalışılması doğru görülmemektedir" dedi.



YSK Başkanı Sadi Güven, yaptığı yazılı açıklamasında bazı televizyonlarda ve sosyal medyada 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ankara özelinde usulsüzlükler yapıldığının dile getirildiğini belirtti. 2014'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde toplam sandık sayısının cezaevi dahil 12 bin 252 olduğunu belirten Sadi Güven, kayıtlı seçmen sayısının 3 milyon 609 bin 48, oy kullanan seçmen sayısının 3 milyon 286 bin 145, geçerli oy sayısının 3 milyon 162 bin 112, geçersiz oy sayısının ise 124 bin 33 olduğunu söyledi.



810 SANDIKTA CHP ÜYESİ GÖREV YAPMADI



Sadi Güven, Ankara genelinde AK Parti'nin 1 milyon 417 bin 212, CHP'nin 1 milyon 385 bin 576, MHP'nin 245 bin 765, BBP'nin 41 bin 886, HDP'nin 27 bin 620 ve Saadet Partisi'nin 15 bin 224 oy aldığını hatırlattı. Sandık kurullarının 7 kişiden oluştuğunu bildiren Sadi Güven, şu ifadeleri kullandı:



"Kurulun 5 üyesi, son milletvekili genel seçiminde en çok oy alan ve seçime katılan siyasi parti temsilcilerinden görevlendirilmektedir. 2014 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde siyasi partilere, sandık kurullarına üye bildirmeleri istenmiştir. 12 bin 252 sandıkta AK Parti'den 11 bin 730, BBP'den 4 bin, CHP'den 11 bin 442, Demokrat Parti'den 465, MHP'den 10 bin 700, SP'den 3 bin 168 üye görev yapmıştır. Toplam 12 bin 252 sandıktan 810 sandıkta CHP'den üye görev yapmamıştır."



Sadi Güven, CHP ile MHP görevlisinin olmadığı, AK Partili üye ile diğer siyasi partili üyelerin görev yaptığı 52 sandıkta 10 bin 160 seçmenin oy kullandığını belirtti. Güven, bu oylardan 6 bin 118'ini AK Parti, 2 bin 566'sını ise CHP'nin aldığını kaydetti.



Sadece AK Partili üye ile sandık kurulu başkanı ve seçmen üyelerden oluşan 65 sandıkta ise diğer partilerden üye bulunmadığını bildiren Sadi Güven, "Sadece AK Partili ve seçmen üyesi bulunan toplam 65 sandıkta 14 bin 71 seçmen oy kullandı. Bu oyların 5 bin 656'sı AK Parti adayına, 6 bin 833'ü CHP adayına verilmiştir" dedi.



'TUTANAKLAR İNTERNET SAYFASINDA'



Sandıkların tamamına yakınında siyasi partili üyeler tarafından tutulan, imzalanan, kare kodlu PDF formatındaki tutanakların müşahitlere verildiğini ifade eden Sadi Güven, şunları söyledi: "Sandık başına asılmış, elektronik ortamda YSK'ya geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle tutanakların tamamı paylaşılmış ve bugüne kadar (https://sonuc.ysk.gov.tr) adresinden vatandaşların erişimine açılmıştır. 30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar görmek isteyenler için kurulumuz internet sayfasında sandık tutanaklarının tamamı vatandaşlarımızın erişimine açık iken, bugüne kadar siyasi partili üyeler tarafından tutulan bu tutanakların değiştirildiği, eksik geldiği yönünde kurulumuza tek bir itiraz gelmemesine rağmen, sonuçların değiştirildiğine ve tutanakların eksik olduğuna yönelik algı oluşturmaya çalışılması doğru görülmemektedir."



Haber: ANKARA/DHA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sayısal Loto'nun Büyük İkramiyesi Ankara'nın Polatlı İlçesine Çıktı

YSK, Mansur Yavaş'ın İddiasını Yalanladı: Algı Çalışmaları Doğru Değildir

Son Dakika! Araç Sahipleri Müjde! LPG'ye İndirim Geldi

HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz