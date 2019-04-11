Son Dakika Haberleri: Sadi Güven Ysk'ya Geldi

Sadi Güven Ysk'ya Geldi

56 dakika önce

- YSK Başkanı Sadi Güven'in aracının gelişi YSK Başkanı Sadi Güven'in aracından inişi YSK Başkanı Sadi Güven'in Yüksek Seçim Kurulu binasına girişi ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven, YSK'ya giriş yaptı.

- YSK Başkanı Sadi Güven'in aracının gelişi
YSK Başkanı Sadi Güven'in aracından inişi
YSK Başkanı Sadi Güven'in Yüksek Seçim Kurulu binasına girişi ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven, YSK'ya giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:33 Kaynak: AA
Sadi Güven, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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