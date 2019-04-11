Sadi Güven Ysk'ya Geldi
56 dakika önce
- YSK Başkanı Sadi Güven'in aracının gelişi YSK Başkanı Sadi Güven'in aracından inişi YSK Başkanı Sadi Güven'in Yüksek Seçim Kurulu binasına girişi ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven, YSK'ya giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:33 Kaynak: AA
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