Sadi Konuk Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına şiddet olayı... Saldırı iddiasından tutuklanan Mahmut Kacır'ın hamile eşi konuştu - Son Dakika

BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayından tutuklanan Murat Kacır'ın hamile eşi konuştu. Hastanenin güvenlik görevlisinin kendisini itmesi nedeniyle eşinin öfkelendiğini söyleyen Ceyda Kacır, "Sosyal medyada eşime 'cani ve maganda' demişler. Hamile bir kadının itilmesine herkes tepki gösterir" dedi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde geçtiğimiz pazar günü yaşanan olayda, hamile olduğunu öğrenen Ceyda Kacır (26), eşi Mahmut Kacır'la (28) birlikte doktor kontrolüne gitti. Ceyda Kacır, saat 18.00 sıralarında muayene sırası yaklaştığı için acil servis önündeki güvenlik şeridine yaklaştı. Bu sırada güvenlik görevlisi Taner Özer, Ceyda Kacır'ı uyardı. Güvenlik görevlisi Taner Özer ile Ceyda Kacır arasında tartışma yaşandı. Güvenlik görevlisi Taner Özer'in, Ceyda Kacır'ı itmesi nedeniyle eşi Mahmut Kacır'ın müdahale ettiği iddia edildi. Mahmut Kacır'ın güvenlik görevlisi Özer'e saldırdığı, kavganın büyümesi nedeniyle acil serviste çalışan Doktor Mehmet Semih Duran ve Doktor Ecem Yılmaz'ın da tarafları ayırmak için araya girdiği belirtildi. Yaşanan arbedede güvenlik görevlisi Özer'in burnunun kırıldığı, Doktor Duran'ın yüzüne yumruk atıldığı ve Doktor Yılmaz'ın da yüzünün çizildiği bildirildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Mahmut Kacır, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' ve 'Basit yaralama' suçlarından tutuklandı.

"BAŞKA YERDE BEKLEMEMİ SÖYLEDİ, BENİ İTTİ"

Bir gün önce hamile olduğunu öğrendiğini söyleyen Ceyda Kacır, şeker hastası olması ve fazla kilosu nedeniyle doğum konusunda endişelendiği için doktor kontrolüne gittiğini anlattı. Kacır şöyle konuştu, "Sıra numaram 326'ydı, önümde de 325 numaralı hasta vardı. Benden önceki hasta içeriye girince, ailesi de onu takip etti. Güvenlik görevlisi onlara müdahale etmedi. Bana da 'Şurada değil, burada bekle' dedi. Kendisine sıramın geldiği için burada beklediğimi söyledim. Başka yerde beklemem gerektiğini tekrarladı. Kendisine bir önceki hastayı neden uyarmadığını sorduğumda, 'Sana mı soracağım? Kime istersem karışırım' diyerek, beni itti. Ben de telefonumu çıkararak onu gizlice çekmek istedim. Sonra eşim geldi, ne olduğunu sordu. Adamın üstten üstten konuştuğunu, beni ittiğini söyledim. Aynı zamanda konuyu kapatmasını da söyledim. Kavga çıktığı sırada eşimi tutmaya çalıştım. Hamile olduğum için kavga biter diye kendimi önlerine attım ama, olmadı" diye konuştu.

"BAYGINLIK GEÇİRDİM"

Kacır, sosyal medya üzerinden gelen tepkilere üzüldüğünü belirterek, "Eşime cani ve maganda demişler. Hamile bir kadını kim itse, herkes tepki gösterir. Çevredekiler de tepki gösterdi. Baygınlık geçirdiğim için serum bağladılar. Olaydan sonra bizi destekleyen insanlara ulaşmaya çalıştım ama, kimse kalmamıştı. Sedyede yatarken bile polislere çevredeki insanlara da olayı sormalarını istedim ama, sormadılar" dedi.

"OLAYIN DOKTORLARLA BİR İLGİSİ YOK"

Kacır, doktorlarla hiçbir sorun yaşamadıklarını belirterek, "Güvenlik görevlisiyle sorun yaşadık. Olayın doktorlarla hiçbir ilgisi yok. İtişme anında güvenlik görevlisi doktorların alanına gittiği için, doktorlar durdurmaya çalıştı. Kocam tutuklandı, çocuğumu nasıl doğuracağım, nasıl bakacağım?" diye konuştu.