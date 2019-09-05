Sadi Tekelioğlu: 'Uğurcan yurt dışına gidecek en pahalı oyuncu olacak'

Türkiye'den yurt dışına gidecek en pahalı oyuncunun Uğurcan Çakır olacağını söyleyen Sadi Tekelioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:



Trabzonspor, Yusuf'un ederini buldu ama bu Türkiye şartlarında buldu. Trabzonspor doğru kararı verdi ama Abdülkadir'in Türkiye'de ederi daha fazla. Giderken de çok önemli para getirebilir. Trabzonspor'a en büyük parayı getirecek oyuncunun da Uğurcan olduğunu düşünüyorum. Chelsea'nin, City'nin, Barcelona'nın kalecisi koruyabilecek yetenekte bir kaleci. Tekniği çok iyi. Uğurcan hepsinin önüne geçti. Türkiye'den yurt dışına gidecek en pahalı oyuncu olacak. İngiltere Premier Lig'ine yakışacağını düşünüyorum.



Uğurcan'a Liverpool'dan teklif gelmiş miydi?



Bize ulaşmış bir şey yoktu ama bu sene bu ilgiler gelecektir. Çok iyi yer tutan, kaleci bilgisi çok yüksek bir oyuncu.



Yusuf'un Lille performansı hakkında...



Lille tam da Yusuf'un oynayabileceği bir takım. Lille için verilen bonservis de büyük para. Ben Yusuf'a ısrarla, oynayabileceği bir takıma gitmesini söyledim. 3-4 hafta sonra onun için çok daha iyi olacak. Şu anki performansından memnunum.