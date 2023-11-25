Şadi Yazıcı ''Arkadaşlarıma vaadim var'' diyen öğrenciye unutamayacağı bir sürpriz yaptı

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24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Piri Reis Ortaokulu'nu ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Sınıf başkanı seçilirsem belediye başkanını sınıfa getireceğim" diyen öğrencinin vaadini de yerine getirdi. Başkan Yazıcı ve öğrencilerin buluştuğu anlarda ortaya renkli görüntüler çıktı.

ETRAFINDASEVGİ YUMAĞI OLUŞTURDULAR

24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Tuzla'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır'ın katılımıyla Piri Reis Ortaokulu ziyaret edildi. Okul bahçesinde Başkan Yazıcı'yı karşılayan çocuklar "Şadi abi, Şadi amca, hocam, başkanım, başkan abi" diyerek sevgi yumağı oluşturdular.

"BENİM ARKADAŞLARIMA BİR VAADİM VAR"

Çocuklardan birisi "Başkanım benim arkadaşlarıma bir vaadim var. Beni başkan seçmeleri durumunda belediye başkanını sınıfa getireceğime söz verdim" demesi üzerine Kaymakam Ümit Hüseyin Güney ile beraber sınıfa giden Başkan Yazıcı, sınıf başkanının vaadini yerine getirmesini sağladı.

DERS NİTELİĞİNDE NASİHAT

Vaadini yerine getiren öğrenciyi tebrik eden Başkan Yazıcı, "Vaatlerinin arkasında duran bir başkan her zaman iyidir" tavsiyesinde bulundu. Sınıfta öğrencilerle yaşanan konuşmalar an be an kameralara yansıdı.

KAYMAKAM GÜNEY: SIRTLARI YERE GELMEZ

Kaymakam Güney ise "Belediye Başkanını vaat etmişsin, yanına kaymakam da geldi. Vaatlerini yerine getiren bir belediye başkanı ile vaatlerini yerine getiren bir sınıf başkanı bir araya geldi. Sırtları yere gelmez" dedi.