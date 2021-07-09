Sadık Altunok, Silifke Belediye Başkanı seçildi - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde 2019 Mayıs ayında kız kardeşini öldürdüğü suçlamasıyla 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Silifke Belediyesi'nin MHP'li Başkanı Mücahit Aktan, avukatları aracılığıyla belediye başkanlığından istifa etti. Belediye meclisi olağanüstü toplanarak, yeniden başkanlık seçimi yaptı. Seçimi, Cumhur ittifakı adayı başkanvekili Sadık Altunok kazandı.

Olay, 8 Mayıs 2019'da gece saatlerinde Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart 2019 seçimlerinde Silifke Belediye Başkanı seçilen Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, evinde tabanca ile başından vurularak, yaralandı. Çağırılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Aktan, buradan Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede 2 ay yaşam savaşı veren Aktan, 5 Temmuz 2019'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

12 YIL HAPİS CEZASIPolis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında yapılan incelemenin ardından Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başkan Aktan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aktan hakkında cinayet suçundan dava açıldı. Gizlilik kararı alınıp, Silifke Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aktan, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar, temyiz edilmek üzere Yargıtay 'a taşındı. YENİDEN SEÇİM YAPILDIMücahit Aktan, dün avukatları aracılığıyla belediye başkanlığından istifa etti. Bunun üzerine Silifke Belediye meclisi, olağanüstü toplanıp, seçim kararı aldı. Meclis grupları, adaylarını açıkladı. MHP ve AK Parti 'den oluşan Cumhur İttifakı grubu 2 yıldır belediye başkanvekilliği görevini sürdüren Sadık Altunok'u, CHP ve İYİ Parti 'den oluşan Millet İttifakı ise Erden Doğruöz'ü aday gösterdi. Bağımsız meclis üyesi Barış Kurşun da aday oldu. ALTUNOK, BAŞKAN SEÇİLDİ

Kapalı oylama ile 3 tur şeklinde yapılan seçimin sonunda Sadık Altunok, belediye başkanı seçildi. Altunok, seçimin ardından kendisini destekleyen meclis üyelerine ve eski belediye başkanı Mücahit Aktan'a teşekkür etti.