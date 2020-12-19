Sadık Aydın korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Samsun Şube Başkanı emekli polis memuru Sadık Aydın, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Kamu yararına çalışan derneğin 2017 yılından beri başkanlığını yapan Sadık Aydın, Samsun'da çokça tanınan ve sevilen bir isimdi. Aydın'ın acı haberi yakınlarını ve sevenlerini hüzne boğdu. Sadık Aydın başkanlık döneminde üyelerine imkan sağlayan birçok sözleşme imzalamış, derneği hak ettiği gibi yeni bir binaya taşıma hedefini de yerine getirmişti. - SAMSUN