Sadık Çiftpınar: "2 Büyük Camianın Benimle İlgilenmesi Gurur Verici"

Yeni Malatyaspor 'un transfer dönemindeki gözde futbolcusu Sadık Çiftpınar, transferindeki son durumdan, milli takım hayaline, Avrupa'da futbol oynama düşüncesinden, Evkur Yeni Malatyaspor'un ilk yarı performansına kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu."2 BÜYÜK CAMİANIN BENİMLE İLGİLENMESİ GURUR VERİCİ"Süper Lig'in ilk yarısında takımının savunmasında gösterdiği performans ile transfer döneminin en önemli ismi haline gelen Sadık Çiftpınar, isminin Fenerbahçe ve Beşiktaş anılmasıyla ilgili olarak, "Performansımın yüksek olmasında takım olarak iyi olmamızın payı büyük. Erol hocamız bize güven veriyor ve bu da performansımızı arttırıyor. Takım arkadaşlarımı saha içerisinde bana yardımcı oluyor. Bireysel olarak ön plana çıkmaktansa biz takım olarak başarıyı elde ettik. Takım içinde verilen görevler doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çok daha iyi olmama gerektiğinin de farkındayım. Eksiklerimi gidermemin gerektiğinin de farkındayım. Transfer konusunda çok konuşmak istemiyorum ama 2 büyük camia benimle ilgileniyor. Bunu herkes biliyor ben de bunun farkındayım. Benim adıma gurur verici bir şey. Süreci benden önce değerlendirecek bir yönetim bir başkanımız var. Onlar değerlendirerek kulübün çıkarları doğrultusunda en iyi kararı verecekler. Şu an kamptayım işime odaklandım ve çalışıyorum. Sonraki süreci hep birlikte takip edeceğiz" dedi."BAŞARIMIZDA HOCAMIZIN PAYI BÜYÜK"Süper Lig'in ilk yarısında Yeni Malatyaspor'un gösterdiği yüksek performansını da değerlendiren stoper Çiftpınar, "Sezon başında Evkur Yeni Malatyaspor'dan bu çıkışı kimse beklemiyordu. Ama hedeflerimiz vardı. Sezon başı kampından itibaren hocamızla rakım arkadaşlarımızla bir araya geldikten sonra bir hedefimiz vardı. En azından geçen sezon elde ettiğimiz başarının üzerine çıkmak istiyorduk. Ligde de iyi başladık 2 maçta 2 galibiyet elde ettik sonrasında da Kayserispor 'dan aldığımız beraberlik bizim için bir özgüven oluşturdu. Sonrasında kazanmamız gereken maçlarda puan kayıpları yaşadık ama özellikle iç sahadaki büyük maçlarda iyi bir performans sergiledik. Bu da sıralamadaki konumumuzda etkileyici bir faktör oldu. Son 8 haftalık periyotta da sadece Kasımpaşa 'ya mağlup olmuşuz ve Başakşehir 'den sonra da ligin en az gol yiyen 2'nci takımıyız. Bu da ne kadar iyi bir savunma takımı olduğumuzun yanı sıra iyi de bir hücum takımı olduğumuzu gösteriyor. İlk yarı itibariyle Kasımpaşa ile 2'nci ve 3'üncü sırada yer alıyoruz. Bunda Erol Bulut hocamızın payı çok büyük. Geldiği ilk günden beri oyun disiplini olsun sahada neler yapmamız gerektiği konular olsun bize çok yardımcı oldu. Öncelikle gol yememiz gerektiğini vurguladı. Biz de bu mantaliteyle 2 yıldır sahaya çıkıyoruz ve ligde en az gol yiyen takım konumuna gelmeye başladık. Bu sezon ofansif anlamda da kendimiz çok iyi geliştirdik. Ligin ilk yarısını da 3üncü sırada bitirdik. İkinci yarıda da inşallah bu böyle devam eder. Çıkışımızı sürdürür ve ligi en iyi yerde bitiririz diye umut ediyorum" açıklamasını yaptı."LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"Futbolda daha gerçekçi hedefler koyarak ilerlenmesi gerektiğine vurgu yapan defans oyuncusu, "Hedeflerinizin olması güzel bir şey sizi başarıya götürür ama çıtayı yüksek tutup bunu başaramazsan arkanızdaki şehri ve kitleyi mahcup etmek istemiyoruz. Sezona başlarken bir Avrupa hedefimiz yoktu ama lig içinde yakaladınız hava sizi farklı yerlere götürebiliyor. Şu an bu potanın içerisindeyiz ve elimizden geldiği kadar bunu korumaya çalışacağız. Daha yukarı olur mu bilmiyorum ama biz maçlarımızdan en iyi puanları alarak ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı."LİGİN SONUNDA EN AZ HATA YAPAN ŞAMPİYON OLACAKTIR"Süper Lig'in sonunda en az hata yapanın kazanacağı bir lig olduğuna değinen Çiftpınar, "Şampiyonluk konusunda ne söylesem yanlış anlaşılıyor. Sosyal medyada ağzından çıkan bir kelime yanlış yerlere çekilebiliyor o yüzden ben sadece Malatyaspor'un başarısı ile ilgileniyorum. Yukarısı için de ne olur ne biter bilmiyorum. 3'üncü sıradayız ve en kötü bulunduğumuz yeri korumaya çalışacağız. Ligin sonunda en az hata yapan şampiyon olacaktır" şeklinde konuştu."İSMİMİZDEN SÖZ ETTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"Süper Lig'de bir çok Anadolu takımının üst sıraları zorlamasıyla ilgili de Çiftpınar, "Birçok neden olabilir bunların başında ekonomik ve mali nedenler geliyor. Takımlar sıkıntı içerisinde. Biz kulüp olarak çok sıkıntı yaşamıyoruz çok şükür. VAR'da bu sezon uygulanmaya başlandı. O da adaletin dağıtılması açısından güzel bir sistem. Zaman zaman bizim de aleyhimize kararlar çıkabiliyor ama sonuç doğruysa hiçbir sıkıntı olmadığını hep beraber gördük. Böyle olunca da çok fazla puan farkı olmadığı görünüyor. Anadolu kulüpleri de sadece bu sene değil bir kaç yıldır iyi bir çıkış elde etti. Takım mühendisliği açısından güzel işler yapılıyor, bizim takımımızda onlardan bir tanesi. Hocamızla birlikte ismimizden söz ettiren bir takım olduk. İsmimizden söz ettirmeye devam edeceğiz" diye konuştu."MİLLİ TAKIM FORMASI HER TÜRK OYUNCUNUN HAYALİDİR" Türkiye A Milli Takım forması hayali için çalışmalara devam edeceğini dile getiren Çiftpınar, "Milli takımda yeni bir yapılanmaya gidildi ben de 1.5-2 yılda Süper Lig seviyesinde yaklaşık 45 maç oynadım. Beklentim vardı. Hem kulüp olarak hem de bireysel olarak beklentimiz vardı. Benimle birlikte birkaç arkadaşımızın da milli takım beklentisi vardı. Şimdilik olmadı ama biz çalışmalarımıza devam ederek önümüze bakacağız. Milli takım forması her Türk oyuncunun hayalidir. Benim açımdan çok gurur verici olur. Önümüzde 3üncü ayda tekrar bir kamp var. O kampa en iyi şekilde hazırlanıp çıktığım müsabakalarda da daha iyi performans göstererek eksiklerimi gidererek inşallah milli takım formasını giymek istiyorum. En azından o kadroda bulunmak istiyorum" dedi."AVRUPA'DA OYNAMA HAYALİM VARDI" Çocukluk hayalinin Avrupa'da forma giymek olduğunu söyleyen Çiftpınar, "Her futbolcunun hedefleri vardır. Benim de çocukluktan Avrupa'da oynama hayalim vardı. Şu an içinde bulunduğum durumda Malatyaspor ile bir çıkış yakaladık. Herkesin hayali vardır. Belki takımlar birlikte Avrupa kupaları olabilir. Başkanımızın görüşmeye devam ettiği bir transfer süreci var. Büyük takımda oynamak her oyuncunun hayalidir. Basamak basamak gitmek gerekir. Bir transfer süreci var. Bir gelişme olursa ona göre değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sadık Çiftpınar'ın açıklamaları