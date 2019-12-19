Sadık Çiftpınar ameliyat oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Sadık Çiftpınar ameliyat oldu - Son Dakika Spor

Sadık Çiftpınar ameliyat oldu

6 saat önce

Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor'a konuk olduğu maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Sadık Çiftpınar ameliyat oldu.

Sadık Çiftpınar ameliyat oldu, System.String[]

Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor'a konuk olduğu maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Sadık Çiftpınar ameliyat oldu.

Demir Grup Sivasspor maçında ön çapraz bağları kopan Sadık Çiftpınar, ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Sadık Çiftpınar, Demir Grup Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ön çapraz bağı ameliyatı oldu. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı


Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:44 Kaynak: DHA
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