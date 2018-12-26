Sadık Çiftpınar Beşiktaş Yolunda
1 saat önce
Beşiktaş'ın E.Yeni Malatyaspor'da forma giyen başarılı futbolcu Sadık Çiftpınar'a teklif sunduğu iddia edildi.
Beşiktaş
'ın E. Yeni Malatyaspor
'da forma giyen başarılı futbolcu Sadık Çiftpınar
'a teklif sunduğu iddia edildi.
Sarı-kırmızılı takımda 4 sezondur forma giyen ve Süper Lig performansıyla dikkatleri çeken defans oyuncusu Sadık'a Beşiktaş'ın talip olduğu belirtiliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş
'in raporu doğrultusunda çalışma başlatan siyah-beyazlı yönetimin, 26 yaşına girmeye hazırlanan futbolcuyu renklerine bağlamak istediği iddia edildi.
E. Yeni Malatyaspor'da ortaya koyduğu istikrarlı futbolla dikkat çeken Sadık için yönetimin, bu hafta içerisinde hem oyuncu hem de kulübüyle resmi temaslara başlayacağı konuşuluyor. Son 4 sezondur E. Yeni Malatyaspor'da forma giyen Sadık, ligin ilk yarısında 16 karşılaşmada görev yaptı.Tecrübeli futbolcunun da ikinci yarıda İstanbul
takımında görev yapmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Galatasaray
altyapısından yetişen başarılı oyuncuyla Trabzonspor
'un da ilgilendiği iddialar arasında. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:54 Kaynak: İHA
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