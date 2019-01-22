Son Dakika Haberleri: Sadık Çiftpınar, Bursaspor Karşısında Ne Yaptı?

Sadık Çiftpınar, Bursaspor Karşısında Ne Yaptı?

1 saat önce

Fenerbahçe formasıyla ilk lig maçına Bursaspor karşılaşmasında çıkan Sadık Çiftpınar, yeşil-beyazlılar karşısında 90 dakika sahada kalırken, girdiği 15 ikili mücadelenin 9'unda kazanan taraf oldu.

Sadık Çiftpınar, Bursaspor Karşısında Ne Yaptı?, System.String[]
Fenerbahçe formasıyla ilk lig maçına Bursaspor karşılaşmasında çıkan Sadık Çiftpınar, yeşil-beyazlılar karşısında 90 dakika sahada kalırken, girdiği 15 ikili mücadelenin 9'unda kazanan taraf oldu. Ancak Sadık'ın, Bursaspor'un beraberlik golünün asistine imza atan Diafra Sakho'yu pozisyonda kaçırması da takımını 2 puandan etti.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Yeni Malatyaspor'dan renklerine bağladığı Sadık Çiftpınar, dün Bursaspor karşılaşmasıyla sarı-lacivertli forma ile ilk lig maçına çıktı. Savunmada Skrtel ile birlikte görev alan Sadık, 90 dakika sahada kalırken, yüzde 59'luk başarılı pas oranı ile mücadele etti. Girdiği 15 ikili mücadelenin 9'unu kazanan Sadık, 6 kez de savunmadan rakibin topunu uzaklaştırdı. İlk lig maçında savunmada Roman Neustadter'den formayı kapan Sadık Çiftpınar, Bursaspor'un beraberlik golünde ise büyük bir hataya imza attı. Maçın 90. dakikasında Lima'nın savunma arkasına attığı topta Sadık Çiftpınar, rakibi Diafra Sakho'yu kaçırması takımına pahalıya patladı. Sakho'nun asistinde Aytaç Kara, Bursaspor'a 1 puanı getiren golü kaydetti.

Öte yandan tam 150 gün sonra Fenerbahçe formasıyla lig maçına çıkan Volkan Demirel ise 90 dakika sahada kaldı. Kaptanlık pazubandı ile mücadele eden tecrübeli eldiven, kalesine gelen 4 şutun 3'ünde başarılı oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:51 Kaynak: İHA

Diafra Sakho, Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar, Bursaspor, Spor
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