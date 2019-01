Sadık Çiftpınar: "Dünyaya Gözümü Fenerbahçeli Açtım"

ANTALYA - Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Sadık Çiftpınar, "İki günlük bir süreç olmasına rağmen burada çalışanlar, takım arkadaşlarım ve teknik heyetimiz öyle güzel kucak açtılar ki bana, sanki senelerdir bu camianın çatısı altındayım gibi hissediyorum. Gerçekten çok mutluyum" diye konuştu.



Çocukluğundan bu yana Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Sadık, "Babamdan dolayı Fenerbahçeli oldum. Babam da çok iyi bir Fenerbahçeliydi. Ben dünyaya gözümü Fenerbahçeli açtım diyebilirim. 1999-2000 senesinde Adanaspor ile Adana'da oynanan maçta, o dönemler Moshoeuler Moldovanlar falan vardı. İlk o maçta statta bulundum ve o sarı lacivertli formayı canlı olarak gördükten sonra çok daha büyülendim. Bütün hayatım sarı lacivert olarak geçti diyebilirim. Annemle kız kardeşim Galatasaylı idi. Evin içinde aramızda bir rekabet vardı ama sonradan onları da ben Fenerbahçeli yaptım. Benim Fenerbahçe'ye olan ilgimi görünce beni kıramadılar. Her hafta Fenerbahçe'nin maçlarını heyecanla, istekle ve arzuyla takip ediyordum. Şimdi zaten ailecek Fenerbahçeliyiz. Eşim de çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı" dedi.



"ERSUN HOCAMIZ BU SÜREÇTE ÇOK HASSAS DAVRANDI"



Transfer süreciyle ilgili konuşan Sadık, "Sağ olsun Ersun hocamız bu süreçte çok hassas davrandı. Onunla da bir telefon görüşmemiz oldu. Zaten Volkan hocamız, Recep hocamız milli takımlarda beraber çalıştığımız çok değerli, antrenörler. Ersun hoca da o dönemde A Milli Takım teknik direktörüydü. Alt kategorilerdeki kamplarımızı ziyaret ediyordu. Oradan birbirimizi az çok tanıyorduk" şeklinde konuştu.



"YANAL, FENERBAHÇE'YE ÇOK FAYDALI OLACAKTIR"



Teknik direktör Ersun Yanal'la ilgili düşüncelerini aktaran Sadık Çiftpınar şöyle konuştu: "Kendisinin teknik direktörlüğünü veya bu konudaki bilgisinin ne kadar üst düzey olduğunu tartışmak benim haddime değil. Zaten Fenerbahçe'de olsun, çalıştığı diğer kulüplerde olsun elde ettiği başarılar göz önünde. Çok saygı duyulacak bir teknik direktör. Bu konuda hiç yanılmadığımı da ilk çıktığım idmanda gördüm. Hakikaten takım arkadaşlarıma kendi aramızda konuştuğumuzda hocanın gelişiyle beraber takımın havasının ne kadar olumlu anlamda değiştiğini söylüyorlar. Bence Fenerbahçe'ye çok faydalı olacaktır. Bizler de onun isteklerini harfiyen yerine getirirsek ikinci yarı camiamız açısından çok güzel geçecektir. İlk yarı yapılan hatalar yapılmadan sezonu bitirip önümüzdeki sezona hazırlanmak istiyoruz."



"ASIL HAYALİM TARAFTARIMIZ KARŞISINDA ÇUBUKLUYU GİYİP O MÜCADELEYİ VERMEK"



Fenerbahçe'ye transfer olarak hayalleri için ilk adımı attığını belirten Sadık, asıl hayaliyle ilgili ise "Asıl hayalim taraftarımız karşısında çubukluyu giyip o mücadeleyi vermek. Onlara ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğumu böyle sözle değil icraatla da göstermek istiyorum. Bunun için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'NİN TAKIMINA SAHİP ÇIKAN EN CEFAKAR, EN VEFALI TARAFTAR KİTLESİ FENERBAHÇE TARAFTARIDIR"



Sarı lacivertli taraftar ilgili de konuşan Sadık Çiftpınar şu ifadeleri kullandı: "Ne kadar büyük bir taraftar kitlesi olduğunu ilk yarıdaki kötü giden süreçte bile özellikle iç sahada stadımızı doldurarak gösterdi. Takımımızı iyi günde kötü günde her zaman desteklediler. İkinci yarıda da bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum. İkinci yarıda çok daha farklı bir Fenerbahçe olacak, ben bundan eminim. Takımımız o yönde çalışıyor. Hocamız işine o kadar konsantre olmuş ki, futbolcusuna onu aktarıyor ve futbolcu da bunu alıyor. Çok iyi niyetli bir grubuz. İkinci yarı alacağımız iyi skorlarla beraber stadımızın dolacağını bekliyorum. Zaten burada bulunma amacımız taraftarlarımızı mutlu etmek. Onların gözünde o mutluluğu gördükten sonra bizden mutlusu yok. İnşallah bunu başarabiliriz. Türkiye'nin takımına sahip çıkan en cefakar, en vefalı taraftar kitlesi Fenerbahçe taraftarıdır. Bunu her şartta her koşulda göstermişlerdir. İkinci yarıda hep beraber omuz omuza, sırt sırta Fenerbahçemizi en iyi yerlere getireceğiz diye ümit ediyorum."





