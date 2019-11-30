Sadık Çiftpınar eşi ile alışverişte
6 saat önce
Alışveriş turu sırasında Fenerbahçe taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan genç futbolcu, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
Alışveriş turu sırasında Fenerbahçe taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan genç futbolcu, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:27
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