Son Dakika Haberleri: Sadık Çiftpınar eşi ile alışverişte
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Sadık Çiftpınar eşi ile alışverişte

6 saat önce

Alışveriş turu sırasında Fenerbahçe taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan genç futbolcu, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Sadık Çiftpınar eşi ile alışverişte, System.String[]

Alışveriş turu sırasında Fenerbahçe taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan genç futbolcu, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Fenerbahçe, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:27 
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