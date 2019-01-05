Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de
1 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Kulübü
, Yeni Malatyaspor
'dan Sadık Çiftpınar
ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Kulübü, Evkur
Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı renklerine kattı. Yapılan görüşmeler sonucunda savunma oyuncusu Çiftpınar ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Sadık Çiftpınar ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:52 Kaynak: İHA
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