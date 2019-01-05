Son Dakika Haberleri: Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de

Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de

54 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kulübü, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı renklerine kattı. Yapılan görüşmeler sonucunda savunma oyuncusu Çiftpınar ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Sadık Çiftpınar ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:06 Kaynak: İHA

Evkur, Fenerbahçe Kulübü, Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar, Güncel
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