Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de
54 dakika önce
Fenerbahçe Kulübü, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Kulübü
, Yeni Malatyaspor
'dan Sadık Çiftpınar
ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kulübü, Evkur
Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı renklerine kattı. Yapılan görüşmeler sonucunda savunma oyuncusu Çiftpınar ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Sadık Çiftpınar ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:06 Kaynak: İHA
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