Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'ye Transfer Oluyor
15 dakika önce
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını belirtti.
Yeni Malatyaspor
Kulüp Başkanı Adil Gevrek, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar
'ın transferi konusunda Fenerbahçe
ile anlaştıklarını belirtti.
Gevrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile Sadık Çiftpınar transferi konusunda prensipte anlaştıklarını söyledi.
Bu oyuncuya karşılık Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle kadrolarına kattıklarını ve Barış Alıcı'yı da 6 aylığına kiraladıklarını dile getiren Gevrek, transfer karşılığında bir miktar da para aldıklarını ifade etti.
Gevrek, ayrıca Mısır
'ın Zamalek
takımıyla forvet oyuncusu Khalid Boutaib'in transferi konusunda da prensipte anlaştıklarını sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:20 Kaynak: AA
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