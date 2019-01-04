Son Dakika Haberleri: Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'ye Transfer Oluyor

Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'ye Transfer Oluyor

15 dakika önce

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını belirtti.

Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'ye Transfer Oluyor, System.String[]
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını belirtti.

Gevrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile Sadık Çiftpınar transferi konusunda prensipte anlaştıklarını söyledi.

Bu oyuncuya karşılık Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle kadrolarına kattıklarını ve Barış Alıcı'yı da 6 aylığına kiraladıklarını dile getiren Gevrek, transfer karşılığında bir miktar da para aldıklarını ifade etti.

Gevrek, ayrıca Mısır'ın Zamalek takımıyla forvet oyuncusu Khalid Boutaib'in transferi konusunda da prensipte anlaştıklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:20 Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe, Spor
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