Sadık Çiftpınar Kampa Katıldı
20 dakika önce
ANTALYA / DHAFenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, takımın Antalya kampına katıldı.
ANTALYA/ DHA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, takımın Antalya kampına katıldı.
Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Sadık Çiftpınar da takımdaki yerini aldı. Gece saatlerinde takımın kamp yaptığı otele gelen Sadık Çiftpınar, teknik direktör Ersun Yanal, teknik heyet ve futbolcularla tanıştı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:25 Kaynak: DHA
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Sadık Çiftpınar'dan Yeni Malatyaspor'a Veda Mesajı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Fenerbahçemiz İçin Her Şey Çok Daha Güzel Olacak
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tolgay Arslan'ın Takımda Kalacağını Açıkladı
Galatasaray, Ivan Marcano ve Alberto Moreno'yu Gündemine Aldı