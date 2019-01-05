Son Dakika Haberleri: Sadık Çiftpınar, Resmen Fenerbahçe'de

Sadık Çiftpınar, Resmen Fenerbahçe'de

1 saat önce

Fenerbahçe, stoper Sadık Çiftpınar'ı 3,5 artı 1 yıllığına renklerine bağladı.

Sadık Çiftpınar, Resmen Fenerbahçe'de, System.String[]
Fenerbahçe, stoper Sadık Çiftpınar'ı 3,5 artı 1 yıllığına renklerine bağladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ve kulübü Yeni Malatyaspor ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, futbolcunun bonservisiyle transferi konusunda anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Anlaşma sonucunda 1 Ocak 1993 doğumlu Sadık ile 3,5 artı 1 yıllık sözleşmenin imzalandığı kaydedilerek, "Sadık Çiftpınar ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu arada Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy'un katılımıyla sözleşmeyi imzaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:52 Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar, Spor
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