Sadık Çiftpınar süresiz kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
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Sadık Çiftpınar süresiz kadro dışı bırakıldı

19.03.2022 21:20
Sadık Çiftpınar süresiz kadro dışı bırakıldı

Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçında taraftarlarla girdiği tartışma sonrası yaptığı hareketle gündeme gelen Sadık Çiftpınar süresiz kadro dışı bırakıldı.

Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa maçında taraftarlarla girdiği tartışma sonrası yaptığı hareketle gündeme gelen Sadık Çiftpınar süresiz kadro dışı bırakıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Yeni Malatyaspor'da yaşanan mağlubiyetten çok Sadık'ın yaptığı hareketler konuşuldu. 2-0 geriye düşen Yeni Malatyaspor'da tribünlerin Sadık Çiftpınar'a tepki göstermesi ile ortalık bir anda gerildi. Taraftarlarla diyaloğa giren oyuncu Sadık Çiftpınar'ın oyundan çıkmak istemesi ile yaşanan gerginliklerde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Taraftarların cep telefonu ile çektikleri görüntülerde Sadık Çiftpınar'ın kendisine tepki gösteren taraftarlara dönerek hareket yapması sporseverlerin tepkisine yol açtı. 79. dakikada yerini Awuku'ya bırakarak sahadan çıkan Çifpınar'ın bu hareketine ise yönetim sessiz kalmadı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Sadık Çiftpınar, bugün oynanan Kasımpaşa SK müsabakasındaki disiplinsiz davranışı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Sadık Çiftpınar süresiz kadro dışı bırakıldı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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