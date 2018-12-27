Sadık İçin Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Görüşeceğiz"
1 saat önce
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, oyuncuları Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın görüşme talep ettiğini söyledi.
Evkur Yeni Malatyaspor
Başkanı Adil Gevrek, oyuncuları Sadık Çiftpınar
için Fenerbahçe
ve Beşiktaş
'ın görüşme talep ettiğini söyledi. Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk devresini 29 puanla 3. sırada tamamlayan E. Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek İhlas Haber Ajansı
muhabirine transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Gevrek, ikinci yarıda stoper, forvet ve kanat mevkilerine takviye düşündüklerinin altını çizerek, "Transfer çalışmalarımız var. Stoper, forvet ve kanatlara takviye yapacağız. Şu anlık netleşen bir isim yok" açıklamasını yaptı.
"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞECEĞİZ" Gevrek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın transferi ile ilgili görüşme talep ettiğini aktararak, "Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın Sadık Çiftpınar ile ilgili görüşme talepleri oldu. İki takımla da görüşme gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:06 Kaynak: İHA
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