Sadık'ın Yerine Serdar Aziz
25 dakika önce
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı kart cezalısı olan Sadık Çiftpınar'ın yerine ilk 11'de Serdar Aziz'e şans verdi.
Fenerbahçe
Teknik Direktörü Ersun Yanal
, sarı kart cezalısı olan Sadık Çiftpınar
'ın yerine ilk 11'de Serdar Aziz
'e şans verdi.
Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam evinde Çaykur Rizespor
ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı olan Sadık Çiftpınar'ın yerine Serdar Aziz görev alacak. Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de şans verilen Serdar Aziz, bu müsabakayla birlikte ikinci kez sarı-lacivertli formayı terletmiş olacak. Aziz, ilk maçına sarı-lacivertlilerin deplasmanda Kayserispor
'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada çıkmıştı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:59 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u Konuk Ediyor! Maçta İlk Gol Geldi
Bursaspor, Sivasspor'u 3-2 Yenerek 9 Hafta Sonra 3 Puanla Tanıştı!
Tümer Metin: Beşiktaş, Vida'yı Acilen Satmalı
Atiba Hutchinson, Beşiktaş Formasıya Bir İlki Yaşadı