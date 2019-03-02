Son Dakika Haberleri: Sadık'ın Yerine Serdar Aziz

Sadık'ın Yerine Serdar Aziz

25 dakika önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı kart cezalısı olan Sadık Çiftpınar'ın yerine ilk 11'de Serdar Aziz'e şans verdi.

Sadık'ın Yerine Serdar Aziz, System.String[]
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı kart cezalısı olan Sadık Çiftpınar'ın yerine ilk 11'de Serdar Aziz'e şans verdi.

Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı olan Sadık Çiftpınar'ın yerine Serdar Aziz görev alacak. Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de şans verilen Serdar Aziz, bu müsabakayla birlikte ikinci kez sarı-lacivertli formayı terletmiş olacak. Aziz, ilk maçına sarı-lacivertlilerin deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada çıkmıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:59 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u Konuk Ediyor! Maçta İlk Gol Geldi Bursaspor, Sivasspor'u 3-2 Yenerek 9 Hafta Sonra 3 Puanla Tanıştı!

Tümer Metin: Beşiktaş, Vida'yı Acilen Satmalı Atiba Hutchinson, Beşiktaş Formasıya Bir İlki Yaşadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 19:24:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sadık'ın Yerine Serdar Aziz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]